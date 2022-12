Christian Domínguez y Pamela Franco no llegarían a cumplir cuatro años de relación ya que una tercera persona provocaría la ruptura de su relación según indicó Antonella, ‘La hija de Nostradamus’, en el programa de YouTube de Edson Dávila.

La vidente estuvo como invitada en “Edson pa’ qué más”, espacio que conduce el divertido ‘Giselo’ en la popular plataforma de videos, haciendo predicciones sobre diferentes personajes de la farándula y sorprendió con lo que dijo sobre el cumbiambero.

“Lo veo con el aura bastante movida y si es posiblemente que el próximo año... Lo importante aquí con la la pareja es mantener la comunicación y no perder la llama de la pasión porque si se pueden presentar turbulencias el próximo año” , dijo inicialmente.

Al consultarle si la cantante y el actor de “Maricucha 2″ llegarían a cumplir cuatro años de relación, la pitonisa fue bastante contundente y aseguró: “Yo veo ahí un distanciamiento según me indica mi bola por culpa de una artista, una cantante, una bailarina”.

Cabe recordar que Christian Domínguez tiene antecedentes de haber terminado sus relaciones anteriores en medio de escándalos de infidelidad. Incluso, su relación con Pamela Franco se hizo pública tras un ampay cuando -supuestamente- él aún estaba con Isabel Acevedo.

QUIERE CASARSE DE BLANCO

Hace algunas semanas, Pamela Franco estuvo como invitada en “Preguntas Que Arden”, programa que Christopher Gianotti conduce por su canal de YouTube, e hizo grandes revelaciones sobre su vida personal y su relación con Christian Domínguez.

Luego de celebrar su tercer aniversario y de romper con la llamada “maldición de los 3 años”, la cantante de cumbia confesó que sí ha pensado en contraer matrimonio con el líder de la “Gran Orquesta Internacional” , pero no estaría dispuesta a gastar grandes sumas de dinero para la realización de su boda

“Sí lo he pensado desde chiquita (casarme), como todas las mujeres me imagino, pero mi sueño era tener un hijo (...) “(Me casaría) con vestido blanco sí por qué no, no me gustaría gastar mucho, yo no entiendo a las personas que gastan, aunque respeto. Quiero canje sí porque igual van a rajar (...) Sería algo muy sencillo”, reveló la cumbiambera.