Christian Domínguez ha estado en medio de la polémica por no asistir el pasado sábado a “Reinas del Show”, programa en el que participan Vania Bludau e Isabel Acevedo, sus exparejas, y también por ausentarse de “América Hoy” cuando la popular ‘Chabelita’ estuvo como invitada.

En ese sentido y en breves declaraciones para “Magaly TV: La Firme”, el cantante de cumbia manifestó que en este momento de su vida “mi familia, es lo más importante para mí” y aunque aceptó que cuando era más joven pudo estar involucrado en escándalos involuntariamente, hoy eso ya no le interesa.

“Como muchacho me he podido equivocar, tomar malas decisiones derrepente (...) Inconsientemente hubiera querido participar en algo, pero hoy no. Hoy ya es innecesario, ya no somos chiquillos y lo único que sí queremos (junto a Pamela Franco, madre de su última hija) es estar felices y tranquilos”, aseguró tajante.

El popular ‘wachiman’ aceptó que le molesta que en el programa que trabaja junto a Ethel Pozo, Janet Barboza, Melissa Paredes y Edson Dávila ‘Giselo’, estén buscando reunirlo con sus ‘ex’. “Lo único que sí, yo defiendo mi posición, esto que está pasando no creas que es de mi agrado y que haya todo este tipo de problemas no es que lo disfrute”, dijo.

También bromeó sobre la fecha en la que usualmente pone fin a sus relaciones. “Ustedes han creado esa fecha (tres años como máximo con cada pareja) y mi mujer me dice: ‘Amor, cuando pase la fecha hacemos una fiesta y lo subimos en redes’ (...) Estoy más feliz, imposible”, aseguró.

Finalmente, Domínguez se deshizo en halagos a Pamela Franco. “Tengo que respetar mucho el presente, y mi presente quiero que esté tranquilo. Mi señora es increíble, yo estoy muy contento y muy agradecido con ella, es una gran mujer aparte, una gran mamá”, culminó.

