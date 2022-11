El cantante y actor Christian Domínguez afirmó que hace siete años no acude a un sauna y que le gustaría volver pero acompañado de su pareja, la cumbiambera Pamela Franco, pues ahora solo busca pasar momentos en familia. De esta manera, marca distancia del ‘Bomboncito’ Deyvis Orosco, quien fue ampayado por las cámaras del programa ‘Magaly Teve, La Firme’.

Christian, se ha levantado mucha polémica por el tema del sauna, ¿tú sueles ir?

Hace siete años que no voy al sauna, primero porque no me da el tiempo y segundo, considero que ese tipo de cosas las puedo hacer en familia, lo he conversado muchas veces con mi mujer (Pamela Franco), le he dicho para ir juntos desde que empezamos la relación y no hemos podido; así que si voy, será con ella.

Tienes como prioridad compartir tiempo con tu pareja, con tu familia...

Totalmente. Tengo amigos que van a reuniones con puros hombres y funciona perfecto, pero en mi relación yo casi no tengo mucho tiempo porque estoy trabajando; así que ahora prefiero aprovechar cada momento para estar con ellos... y si tengo una reunión, pues voy con mi señora.

Además, estás regresando a la actuación en ‘Maricucha 2′ después de seis años, ¿cómo ha sido este reencuentro?

Esto me ha puesto un poco sentimental, es una cosa que quería volver a hacer y se ha dado de manera perfecta. Es cierto, hace cinco o seis años que no estaba actuando, pues lo último fue ‘Colorina’ y ahora estoy feliz trabajando al lado de Patricia Barreto, es una chica increíble, se aprende mucho de ella y la producción es espectacular.

Además, Christian Domínguez señaló que no dejará de participar en el programa ‘América hoy’, donde conduce junto a Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y ‘Giselo’.

“No los puedo dejar, siempre voy a estar viniendo al programa, creo que voy a tener que clonar para estar en todos lados”, comentó Domínguez, en el programa ‘América hoy’.

Por otro lado, señala que regresar a la actuación ha sido como un sueño cumplido, pues su pareja quería verlo nuevamente en pantallas. “Todo ha sido maravilloso, pues hace mes y medio estaba en casa con Pamela y me dijo que le gustaría volver a verme actuando, y horas después me llamaron de la producción porque querían hablar conmigo respecto al personaje, se me aceleró el corazón y bote una lágrima”, reveló Christian Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea ‘chanca’ a John Kelvin por privadito en oficina de su abogado: “Le está pagando el favorcito”

Giuliana se pronuncia tras acusaciones de Arantxa: “Dios pone pruebas difíciles a los que pueden superarlas”

Bad Bunny en Lima: ¿Cómo verificar si tu entrada para el concierto del ‘conejo malo’ no es falsa?