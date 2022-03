Christian Domínguez e Isabel Acevedo volvieron a ocupar las primeras planas de los medios de espectáculos a más de dos años de haber terminado su relación amorosa. La expareja se enfrascó en un nuevo enfrentamiento luego que el actor revelara el supuesto motivo sobre el fin de su relación.

Todo comenzó cuando el vocalista de la Gran Orquesta Internacional aseguró en el programa “América Hoy” que la popular ‘Chabelita’ le dio a elegir entre el hijo que tiene con Karla Tarazona o ella.

“Mi relación (con Isabel Acevedo) termina porque efectivamente me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar con mi niño si es que tengo una vida con ella”, contó Domínguez.

La versión de la ‘Chabelita’

Estas declaraciones desataron la indignación de la bailarina, quien no dudó salir al frente para defenderse de estas nuevas acusaciones y para arremeter contra el cantante de cumbia.

“Yo terminé con él por otra razón. Me cansé de cargar su mochila... él tenía una serie de problemas. (…) Yo encontré algunos mensajes, no sé quién era esa chica, pero en Instagram encontré, estaba coqueteando. Luego una persona allegada me dijo que estaba coqueteando con una persona que no es su pareja actual, aparte, con la madre (Karla Tarazona) del hijo de Christian también era una pelea constante”, contó entre lágrimas.

Según añadió, desde que Domínguez empezó a compartir la conducción con Pamela Franco en un programa en Latina sintió un distanciamiento de su parte, lo cual finalmente desencadenó su ruptura.

Encontró el reloj de Pamela Franco:

La bailarina aseguró que días antes que Christian Domínguez sea ampayado con Pamela Franco, ella encontró el reloj de la cantante en la casa del cumbiambero cuando fue a sacar sus pertenencias del inmueble.

“Mi ropa estaba en su casa, él quería que yo viva con él, pero mi mamá me decía: ‘no vas a ir hasta que él se divorcie’. Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño, era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, comentó.

Amenaza de demandas:

Tras desmentir las revelaciones de Domínguez, Isabel Acevedo confirmó en el programa de Magaly Medina que, a través de su abogado, le envió una cara notarial al cumbiambero para que se rectifique respecto a los verdaderos motivos de su separación.

“Ella le envió una carta notarial a Christian Domínguez para que se rectifique de las versiones vertidas en su contra por la comisión del delito de difamación”, reveló la popular ‘Urraca’.

Al respecto, el integrante de “América Hoy” aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún documento. Sobre las declaraciones de Isabel, Christian dejó entrever que dijo mentiras.

“Vi llanto, vi historias, acontecimientos que no conocía, escuché fechas, muchas cosas... a mí me encantaría punto por punto ir desmenuzando con fechas y demás por un tema de rabia e hígado, pero a estas alturas de mi vida a mí me costó, pedí las disculpas del caso, pedí disculpas en cuatro paredes, pedí disculpas públicamente, a Karla, a cada persona que le hice daño, afronté las consecuencias de mis errores”, dijo el vocalista de “Gran Orquesta internacional”.

Acabó el misterio del calzón:

Isabel Acevedo también se refirió a la prenda íntima que, según Karla Tarazona, ella dejó en casa de Christian Domínguez cuando el actor aún tenía una relación con la conductora de televisión.

“Eso es totalmente falso. Yo le pregunté, en su momento, a Christian: ¿De quién es ese calzón? Él me dijo que era de una de sus amigas (de Karla) que se quedaba a dormir en la casa y que se habían confundido mientras lavaban la ropa”, sostuvo”.

‘Chabelita’ se disculpa con Karla Tarazona:

La ‘Chabelita’ también se sentó en el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a más de uno al ofrecerle disculpas públicas a Karla Tarazona, con quien protagonizó diversos enfrentamientos en el pasado.

“Yo te pido disculpas (Karla Tarazona) si en algún momento te hice mucho daño o si te hice sentir mal. Yo ya quiero acabar este tema, ya quiero pasar la página, estoy en un momento de mi vida muy lindo y creo que hasta aquí llegó todo”, señaló la expareja de Christian Domínguez.

Fuman la pipa de la paz:

Tras oír el mea culpa de Isabel Acevedo, Karla Tarazona se enlazó vía telefónica con el programa de espectáculos para aceptar las disculpas públicas de la bailarina.

“Yo quiero acabar con esta situación también, creo que errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. (…) Yo también voy a dar por terminado esto, no he declarado a nadie porque no me pienso meter en un pleito de dos personas. Decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, señaló la conductora de televisión.

VIDEO RECOMENDADO:

Christian Domínguez se quiebra y pide perdón a su madre e hija tras polémica con Isabel Acevedo

Christian Domínguez le pide perdón a su hija mayor https://www.americatv.com.pe/noticias/

TE PUEDE INTERESAR

‘Chabelita’ le pone la cruz a Giselo por ‘echarla’ EN VIVO: “Me lo esperé de todos, pero menos de él”

Chabelita acaba con el misterio y habla del calzón que encontró Karla Tarazona a Christian Domínguez

Ethel Pozo manda ‘misil’ EN VIVO a Isabel Acevedo: “La deslealtad no me gusta, bajo ninguna edad”