¡UYYYYYY! En América Hoy analizaron el caso de Yahaira Plasencia, luego que la cantante fue criticada por decir que es la única mujer haciendo salsa en el Perú. Ante ello, Janet Barboza criticó a la cantante y afirmó que “metió las cuadro” al dar estas declaraciones.

“Yahaira metió las cuatro y las metió toditas (...) Cuando está en la entrevista dice que la salsa es un género liderado por hombres y yo acotó que era la única mujer haciendo salsa”, manifestó.

Janet Barboza habla de la polémica de Yahaira Plasencia

No obstante, Christian Domínguez refutó a su compañera y afirmó que le molestaba la falta de comprensión de lectura.

“A mi lo que me molesta es la falta de comprensión de lectura, no me pongan la música de broma porque esto es algo serio (...) Yo vi la entrevista, ella se refiere a que los hombres lideran la terna y ella es la única peruana en esa terna por eso han reposteado Daniela. Ella no ha pedido disculpas y ella ha aclarado”, indicó.

Christian pidió parar con los ataques a los artistas que representan al Perú en el extranjero

El cumbiambero se mostró incomodo porque se sacaron de contexto las declaraciones de Yahaira Plasencia durante una entrevista.

“Somos artistas. Por favor dejen de tratar de lodear y lapidar a la gente que nos representa afuera”, manifestó.

