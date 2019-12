Parece que la cordial relación de padre está a punto de acabar. Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron un tenso enfrentamiento en Válgame por las visitas del cantante a su hijo en los últimos días.

Todo comenzó cuando al cumbiambero le consultaron por sus deseos de ser padre con Pamela Franco. El líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que está ilusionado con esa posibilidad y en ese momento, su ex agregó:

“Que bonito que piensen en tener otras bendiciones pero como vas a hacer con tanto trabajo y visitar a todos los niños”.

Al escuchar esto, el intérprete intentó defenderse y declaró que sería más fácil movilizarse si tuviera un helicóptero para poder ir a todos lados.

“Tener un hijo es una responsabilidad muy grande. No se trata solo de poner la pensión sino de compartir tiempo de calidad”, continuó Tarazona.

Karla Tarazona sobre Christian Domínguez

Para poner más leña al fuego, Mónica Cabrejos le preguntó directamente a Domínguez hace cuánto y por qué no iba a ver a su hijo, fruto de su relación con la conductora.

“Yo siempre estoy pendiente de mis hijos. Más de Valentino. No hay semana que no lo vea...". Evidentemente ofuscado, Christian intentó terminar el enlace pidiéndole más prudencia a su ex al hacer públicos temas sobre hijo.

“Esas cosas no se dicen el televisión porque es de los padres. Yo también veo que tú tienes una agenda ocupada. Ya vas a ver lo que se siente”.