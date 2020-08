Christian Domínguez y Pamela Franco fueron otros dos artistas de nuestra farándula peruana que se contagiaron de coronavirus. El cumbiambero y ahora empresario contó en el programa de Magaly Medina que en el mes de abril, tras someterse a una prueba se dio con la sorpresa que estaba infectado de COVID-19 y por ende su pareja también.

¿Cómo se contagió? De acuerdo a lo que señaló en ‘Magaly TV: La Firme’ que no se dio cuenta y que esto habría pasado en los viajes que realizaba para traer las conservas de pescado que vende a través de sus redes sociales.

“Yo fui uno de los primeros. Yo traigo conserva de pescado, en ese interín entonces me contagié, pero no tuve ninguna molestia, no tuve ningún síntoma, fui asintomático” , agregó.

Indicó que cuando ya se hizo la prueba, ya estaba teminando. “Estamos hablando de abril y Pamela también porque vive conmigo”

NO HAY BODA

Christian Domínguez, quien se ha reinventado repartiendo chifa en su motocicleta, habló sobre un posible matrimonio con Pamela Franco. El cantante agregó que aún sigue buscando el bebé con su pareja.

“No hay apuro por casarnos. Queremos hacerlo como queramos y si la pandemia dura dos años, esperaremos los dos años porque la idea es que te quedes con un hermoso recuerdo. No está en nuestros planes casarnos con mascarillas”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez también habló sobre los papeles de su divorcio que aún no han salido, pues su aún esposa Tania indicó que no ha hablado con ella para solucionar ese tema.

“Ella me quiso ayudar, pero después de la pandemia ya hemos dicho que (por ahora) no se haga nada”, comentó el cantante.

Christian Domínguez indicó que no piensa casarse con mascarillas. (Magaly Tv. La firme)