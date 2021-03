Jonatan Rojas se pronunció esta mañana sobre su polémica separación de la Gran Orquesta Internacional, liderada por el conocido Christian Domínguez. El músico aseguró que no llegó a un acuerdo con la agrupación, por lo que decidió retirarse.

“Mi caso fue diferente al de Ángelo. Simplemente hubo un desacuerdo en la parte final con la Gran Orquesta Internacional. No llegamos a un acuerdo y simplemente yo decidió comunicarles que iba dar un paso al costado por mejores opciones”, dijo en entrevista con Mujeres al Mando.

Giovana Valcárcel le consultó sobre su actual relación con el popular ‘Wachimán’ y el cantante indicó que ahora tienen un vínculo diferente. “Ya no es el mismo a raíz de todo esto que pasó. Ya no tengo la comunicación que tenía con él como antes”, reveló.

En ese sentido, aseguró que en el pasado tenían un chat grupal en WhatsApp donde conversaban asuntos referentes al grupo. “Ahora ya no estoy, me retiré del grupal y la relación no es la misma de antes”, indicó.

ELIMINARON EL GRUPO

Jonatan Rojas aseguró que el chat ya no existe. “Estaba Ángelo, Jose Antonio y más integrantes, más músicos y a raíz que Ángelo, Jose Antonio y yo decidimos retirarnos de la agrupación, decidimos salir elegantemente como tenía que ser y decir ‘sabes qué fue un placer haber trabajado con ustedes y ahora me toca volar, quiero continuar con mi carrera, hacer nuevas cosas y tener nuevas oportunidades’”, dijo el músico.

