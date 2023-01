¿CÓMOOOOO? En América Hoy, Christian Domínguez reveló que, este momento, no tiene como prioridad casarse con Pamela Franco, ya que ambos desean comprarse una casa grande para su familia.

“Sí sería lindo que sea este año, pero nuestra prioridad es tener algo grande, una casa (...) Esta boda es parte de sueño, pero la prioridad es esa (casa)”, expresó el cumbiambero.

Eso dejó en shock a sus compañeros, porque se esperaba que la boda de Christian Domínguez y Pamela Franco sea televisada y transmitida por América Hoy. Ante ello, Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no dudó en increparle en vivo.

“Christian, perdón, un rato, no se dan cuenta que él solo hizo todo ese floro (de la boda) para firmar contrato porque tenías que generar contenido. ¿Entonces esta acta qué es?”, manifestó.

¿Por qué Christian Domínguez no celebra su divorcio?

En otro momento, Christian Domínguez explicó que aún no puede celebrar a lo grande su divorcio porque aún no se completan todos los pasos legales.

“ Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, dijo.

