El actor Christian Esquivel dijo que han puesto todo su corazón en la serie ‘Los otros libertadores’, que se estrena el domingo 26 de setiembre, a las 7 de la noche, por la pantalla de Latina. Esquivel, quien da vida a Túpac Amaru II contó que las escenas de tortura fueron muy intensas y reales.

Además, contó que trabajar al lado de Reynaldo Arenas, quien años atrás dio vida al libertador Túpac Amaru en la pantalla grande, fue espectacular y le dio algunos consejos.

“Tuve la suerte de trabajar con Reynaldo en otros proyectos, somos amigos. Reynaldo ha sido un apoyo espectacular, aparte es quechuahablante, es cusqueño, él me apoyó muchísimo porque esta es una nueva historia contada desde la televisión”, señaló.

¿Qué tan difícil fue grabar las escenas de tortura?

Ha sido muy difícil y complicado llegar a esas escenas tan trágicas, tan salvajes. Obviamente no se ha transmitido todo en las imágenes porque a nivel de historia sabemos que le cortan la lengua, los quemaban. Con mi compañera Francesca Vargas (Micaela Bastidas) hemos estado sufriendo en cada escena, llorando en cada situación que pasaba, ya superaba los límites de la actuación. Estaba en un momento de trance, conectados con ese pasado y, la verdad, que uno como ser humano, más que como actor, el corazón se te estruja.

La serie 'Los otros libertadores' se estrena este domingo 26 de setiembre, a las 7 de la noche, por las pantallas de Latina

Ha sido muy intenso a nivel actoral.

En la escena en que Túpac Amaru II es tirado por los caballos, siempre tratan de proteger al actor para que no haya ningún tipo de daño. Yo les dije que quería que me ataran las muñecas y los tobillos y que jalen los caballos para sentirlo en carne propia. Obviamente me quedaron las huellas como un mes de la jalada, pero era real.

LOS OTROS LIBERTADORES

La serie de Latina consta de ocho capítulos y contará la historia de nuestros héroes María Parado de Bellido, Túpac Amaru II, Mariano Melgar, José Olaya y Mateo Pumacahua, y su lucha y sacrificio por la independencia.

El elenco está encabezado por Magaly Solier, Pietro Sibille, José Luis Ruiz, Francesca Vargas y Giovanni Arce y ha sido dirigida por Agustín Restrepo y producida por Andrés Santamaría.

“‘Los otros libertadores’ es un producto de alta calidad, muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en las pantallas del país y que no solo constituye un aporte a la renovación, sino al crecimiento de la industria audiovisual peruana” dijo Luis Guillermo Camacho, gerente de programación y contenido de Latina.

