Por: Fernando 'Vocha' Dávila



El hombre de piel oscura, ropa sucia y cabello a lo Bob Marley se acercó con una sonrisa amigable. Estiró su mano a manera de saludo, mientras soltaba una carcajada demencial. El aroma a alcohol barato inundó el ambiente, pero el periodista Christian

Hudtwalcker no se amilanó. Por el contrario, correspondió el gesto y se adelantó: ‘Papi, estamos en chamba, terminamos y tendrás tu propina’.



Es viernes de ‘Cumbre de las Américas’, feriado en Lima, pero como los comunicadores no descansamos, acordamos conversar con este entrevistador político que será un analista deportivo en el próximo Mundial Rusia 2018, vía Latina.



¿Hincha de las redes sociales?

Uso Facebook de vez en cuando y es para saludar.



¿Instagram?

No tengo y tampoco uso Twitter.



Los periodistas de hoy andamos todo el tiempo en Internet.

Salgo en televisión, tengo programa de radio, no está bien que siga opinando.



O sea que nadie se te agrega.

Encima en mi perfil no pongo mi foto. Voy a tener que venderme más, je.



Lo que sí tienes es pinta de no ser buen bailarín.

La salsa no me es ajena.



Entonces, ¿te defiendes, tienes ritmo?

No lo hago como quisiera. La verdad, sobre 10 llego a 5 o 6.

¿Pero sí das tus pasitos?

La mujer se tiene que mover.



¿Y el varón?

Poco, con elegancia y calidad. Hacer una chiquita nomás.



¿Casado?

Tengo 43 años y estoy soltero.



¿Te puede tocar una chica con hijos?

No busco la típica chiquilla, necesito una mujer.



¿Hace cuánto estás ‘suelto en plaza’?

Dos años.



¿Choque y fuga?

Eso no voy a responder.



Ya es una respuesta.

Ja, ja, ja.

¿Ganador con las féminas?

He tenido mi éxito, pero nunca fui gilerito.



¿Eres de los que mandaban cartitas?

En su momento y he pagado grandes cuentas de teléfono al extranjero.



¿Tanto así?

Me pegaba una hora llamando.



O sea, has sido internacional.

Estamos en un mundo globalizado.



Por tu edad, has tocado la puerta de la casa a la enamorada...

Claro, ahora es distinto. Todo es por teléfono, ni conoces a la familia, que era otro tema.



¿Cómo era?

Tenías que pensar si le caías bien al papá.



Hoy por una computadora o celular nace el romance.

Y me he tenido que adaptar a los tiempos, ja, ja.

¿Usas el ‘wasap’?

Por allí se conversa y sueltas un poquito la red, es válido tanto para hombre como para mujer.



Te pareces a ‘Puchungo’ Yáñez. No te casas, pero has ‘tumbado’ a varias.

Creo que él fue más exitoso con las chicas que con la pelota.



A propósito, ¿pelotero?

Mi papá jugó en Deportivo Municipal.



¿Hincha edil?

Sí.



No me has respondido, ¿te han presentado al balón?

Jugué en Deportivo Zúñiga, participé en la ‘Copa Amistad’ y viajé a participar en un campeonato en La Serena de Chile.



¿Otro logro para sacar pecho?

Integrar la selección de mi colegio ‘Markham’.



¿Tu puesto?

‘9’.



¿Ibas con todo al cabezazo?

Como delantero fui pavo, jugaba limpio.



¿De tu mancha alguien llegó a Primera?

De mi equipo ninguno, pero de los que enfrenté, la ‘Bruja’ Ferrari.



¿Era bueno?

Palomilla de ventana, ja, ja.

¿Y tú?

Yo observo nomás.



¿Crees en el ‘jogo bonito’?

Creo en la pierna fuerte, no en la mala intención.



¿El gol de Teófilo Cubillas a Escocia fue mejor que el segundo de Maradona a Inglaterra?

Las redes sociales aguantan todo y eso es una locura del Internet.



Entonces...

El del ‘Nene’ es de los mejores de tiro libre.



La pregunta de hoy, ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Admiro más al portugués.



¿Por qué?

El argentino tiene talento para regalar y ‘CR7’ trabaja para ser el mejor y se da sus buenos gustos.

¿Dejarías a Cristian Benavente en la lista final?

Aún no convence colectivamente y ojalá lo haga en los amistosos que quedan.



¿Jefferson Farfán?

Hace menos de dos años ya estaba fuera del fútbol competitivo. En Rusia definirá cómo quiere ser recordado por la hinchada.



¿‘Orejas’ Flores?

Esperemos que sea el perfil de los futuros jóvenes futbolistas: talento más profesionalismo. Después del Mundial seguro emigrará a una liga más importante.



¿La figura de Rusia 2018?

Dos: Neymar que llega descansado, con un hambre brutal de demostrar que es el mejor. El otro aún es anónimo y es de la selección alemana. Para ponerle nombre y apellido, hay que esperar ver a la ‘Mannschaft’, que siempre nos sorprende con un crack.

Cambiando de tema, tu estilo de entrevistas políticas es distinto.

Acá se sigue hablando de política como si estuvieran dando una clase en la Universidad Católica hace 30 años.



¿Cómo entiendes el periodismo?

Es incomodar al poder.



¿Crees en Dios?

Sí, pero no en los que creen que son representantes de Él.



¿Un ídolo?

No tengo.



¿Te cambiaste al periodismo deportivo?

Me suma profesionalmente y además, uno debe cubrir cualquier acontecimiento histórico.



¿Paolo Guerrero es culpable?

Una cosa es lo que quisiéramos que no haya sucedido, otra que tampoco creamos, pero un momentito, hay una prueba de orina. Ojalá levanten su castigo.



Muchas gracias por tu tiempo y la buena onda. Un apretón de manos a nombre del Trome y hasta una próxima nota.

Siempre leo el diario y ‘El Búho’ es chévere, porque refleja lo que deseo hacer: hablar de política de manera divertida y con cultura.

Regresamos por las mismas cuadras por donde transitamos para realizar las tomas fotográficas y muchos transeúntes voltearon a mirarlo. Se paró de pronto, se agachó y amarró sus zapatillas. Entonces estiramos las manos y nos dio un apretón fuerte y nos agradeció. Cuanta razón tiene Ernest Hemingway: “El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera”.