Christian Hudtwalcker se ha caracterizado por siempre protagonizar entrevistas polémicas en las que muestra su lado más guerrero, al extremo de dividir las redes sociales con comentarios que cuestionan y otros que apoyan su estilo particular.

Tras la tensa entrevista que mantuvo con Sigrid Bazán, en esta nota recopilamos algunos de los momentos más polémicos que ha protagonizado Christian Hudtwalcker en TV con diversos invitados y compañeros de labores.

2012: Nancy Obregón y Christian Hudtwalcker

En el 2012, un fuerte intercambio verbal protagonizaron la excongresista Nancy Obregón y Christian Hudtwalcker, cuando era periodista de Canal N. El hecho ocurrió durante una entrevista en vivo del programa ‘Online TV’.

El conductor cuestionó a Obregón por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. “Pero señora Obregón, una expareja suya fue encontrada con cocaína”, le dijo Hudtwalcker. La exparlamentaria enfureció y lo llamó ‘payaso’.

2018: Alan Diez y Christian Hudtwalcker

Cuando conducían el programa ‘La hora revuelta’ de Radio Capital, en el 2018, Alan Diez y Christian Hudtwalker protagonizaban acaloradas discusiones en reiteradas oportunidades. Sin embargo, un intercambio de palabras quedó en la memoria de los oyentes.

Aquella vez, Alan Diez y Christian Hudtwalcker se dijeron de todo en dura discusión en vivo luego de que el periodista deportivo se sintiera ofendido por las declaraciones del ahora conductor de Latina.

2019: Hudtwalcker vs Sheput

En mayo del 2019, Christian Hudtwalcker mantuvo una acalorada discusión en Exitosa –vía telefónica- con Juan Sheput, luego de que el entonces congresista evitó responder una serie de preguntas sobre las reformas políticas en el Congreso.

“La persona que habla de ello, eres tú, no yo. Si me interrumpes cada 30 segundos, no voy a terminar”, le dijo Sheput.

“Ahí sigue, usted se ha vuelto una ‘llorona’, congresista. Me va disculpar, pero yo ya no continúo con usted. No quiere decir nada”, respondió Hudtwalcker.

2021: Hudtwalcker vs. Sigrid

Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizaron una tensa discusión en la última edición del programa ‘Sin medias tintas’. La congresista tuvo que pedirle al conductor que se calmara en plena edición en vivo.

Todo comenzó cuando Christian le preguntó a Sigrid Bazán por qué se molestó por las críticas de Rosa María Palacios y la cuestionó porque, supuestamente, ella había dicho que era ‘víctima’ de ataques ‘por ser una mujer de izquierda’. Además, hizo referencia a uno de sus proyectos de ley.

Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizan tensa discusión (Video: Latina)