¡Confirmado! Christian Meier, a través de sus representantes en Perú, confirmó oficialmente el fin de su relación con Alondra García Miró. Por medio de un comunicado oficial, se dio a conocer que la pareja no va más.

"Christian y Alondra han decidido dar por finalizada su relación sentimental. Por el inmenso cariño y respeto que se tienen mutuamente, mantendrán este tema con la misma privacidad y reserva con la que llevaron su relación, por lo que no darán en el futuro ningún tipo de declaración adicional al respecto”, aseguró su representante a El Comercio.

Como se recuerda, los rumores de ruptura entre Christian Meier y Alondra comenzaron hace unos días. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se había pronunciado sobre el tema. Hasta el momento, Alondra García Miró no ha dicho nada al respecto.

Hace poco, Christian Meier comentó cariñosamente una foto de en la que aparecía Alondra García Miró. Sin embargo, eliminó el comentario más adelante. Esto llamó la atención de muchos seguidores de la pareja.

Como se recuerda, Ernesto Jiménez había asegurado que Alondra García Miró y Christian Meier habían terminado su relación. La noticia la reveló el día del partido Perú vs. Colombia. Ahora, sabemos que lo que dijo es verdad.

"Uno de los amigos de uno de los protagonistas me contó que la relación se terminó. Lo que aparentemente jugó en contra era lo que todos habíamos especulado en algún momento: la diferencia de veintitantos años de edad hace que uno esté en un momento de su vida muy distinto al otro", dijo Ernesto Jiménez sobre Alondra García Miró y Christian Meier.

"Yo he trabajado con Alondra y en ese momento Alondra era una persona que le encantaba la fiesta, que le gustaba siempre salir de noche. Era bastante jovial en ese sentido. Christian es una persona que eso ya lo hizo en algún momento y probablemente no tiene planeado revivir. Ahí hay un choque con Alondra que acaba de salir de una relación en la que, aparentemente no podía salir, y entrar a otra en la que tampoco puede hacerlo", puntualizó Ernesto Jiménez sobre Alondra García Miró y Christian Meier.

