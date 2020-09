El actor y productor peruano, Christian Meier anunció emocionado que su primer cortometraje, Terminal, protagonizado por Stefano Meier y Joseph López, ya puede ser visto a través de la plataforma de videos Amazon Prime Video.

Así lo dio a conocer a través de un video que colgó en sus redes donde Meier explica paso a paso cómo puedes encontrar el filme en la mencionada plataforma.

“Hola, tengo una noticia que darles, ya salió Terminal en Amazon Prime Video”, se escucha decir a Christian Meier y luego te da el recorrido que debes hacer para encontrar la película.

“#Terminal ya está disponible!! Mírala ahora mismo en @amazonprimevideo y @amazon en todo el mundo 🌏!! #Terminal is out all over the 🌎!! Watch it now on @amazonprimevideo & @amazon @terminaltheshortfilm”, se lee en su post de Instagram cuyo video tiene más de 33 mil reproducciones.

De inmediato, su amigo, el cantante Gian Marco Zignago lo felicitó por este logro. Al igual que sus miles de seguidores en esta red social.

“‘¡Excelente! Quedé con ganas de ver más!’, ‘Excelente la veo en una, besitos desde Rocklin, CA éxitos Christian y saludos a Stefano’, ‘Felicitaciones! La vimos! ¡Qué tal pronunciación de Stefano! Éxitos siempre!’, ‘ya la vi estuvo buenaza, pensé que era más larga, me quede en shock ja, ja, ja’”, fueron algunos mensajes que recibió el actor de la recordada serie ‘El Zorro: la espada y la rosa’.

Sinopsis:

‘Terminal’ cuenta la historia de Lucca -un joven sin oficio- quien está muriendo de una enfermedad terminal, con una novia embarazada y a quien además se le ha pedido que cometa un asesinato a cambio de dinero. Su temor de no dejar un legado moral y económico para su futuro hijo le hace reflexionar acerca de cuál es la decisión correcta.