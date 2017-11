Christian Meier celebró el golazo que Jefferson Farfán le dedicó a Paolo Guerrero 

Christian Meier, expareja de Alondra García Miró, no tuvo ningún reparo en reconocer que el gol de la selección peruana que más le emocionó ver fue el que le dedicó Jefferson Farfán a Paolo Guerrero, quien estuvo con la modelo antes que él. ¿Sin resentimientos?

En una entrevista para el diario Ojo, Christian Meier habló sobre el histórico partido que significó la clasificación de Perú al Mundial la noche del último miércoles. En ese sentido, el actor aseguró que el mérito fue únicamente de los jugadores.

‘Estoy muy contento porque finalmente una nueva generación va poder ver a Perú en una Copa. Pero estoy más contento que nada por los jugadores, ellos son los únicos que merecen el crédito y ellos son los que han ganado el triunfo’, aseguró Christian Meier al diario local.

‘Nosotros no hemos campeonado, nosotros no vamos al Mundial. Son ellos los que van y son ellos los que merecen la gloria por el esfuerzo de estos últimos años. Ellos y su profesor’, reconoció el ex de Alondra García Miró.

🔵 Una publicación compartida de Christian Meier (@oliverdog) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Asimismo, confesó que el gol que más le emocionó ver fue el primero, el mismo que Jefferson Farfán le dedicó a su antiguo rival de amores Paolo Guerrero. ‘Creo que la algarabía y la emoción en general fue la que nos embargó. Todos estábamos muy contentos’, reconoció.

Por otro lado, Christian Meier dijo que probablemente los hinchas peruanos hayan sentido más emoción por la clasificatoria de Perú al Mundial Rusia 2018 porque no estamos acostumbrados a esta clase de triunfos. ‘Para nosotros es algo más inusual porque es la primera vez en 36 años y creo que eso tiene que ver’, afirmó el actor.

‘Creo que si fuéramos un país como Alemania que cada 4 años sepamos que vamos a ir al Mundial, la algarabía sería menos. Pero creo que la emoción de poder estar después de tantos años es la que ha hecho que se viva en las calles lo que se vivió después del partido’, agregó.

Finalmente aseguró que es Ricardo Gareca el responsable del triunfo ya que formó el actual equipo de la selección peruana. ‘Yo no sé los detalles de lo que ocurre en el equipo pero creo que el profesor puso a la gente y creo que él debería llevarse todo el crédito’, finalizó Christian Meier.

Christian Meier tomó esta decisión tras rumores de finalizar relación con Alondra García Miró

