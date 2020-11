A través de su cuenta de Instagram, el actor Christian Meier expresó su postura por la crisis política tras la asunción al mando de Manuel Merino y la vacancia de Martín Vizcarra, la misma que generó protestas y marchas en las calles.

Al respecto, Christian Meier precisó que ‘el gobierno de Manuel Merino, el congreso y Martín Vizcarra’ no lo representaban por lo que se siente motivado a alzar su voz de protesta a través de redes sociales.

“Merino y este Congreso no me representan y mucho menos lo hacía Vizcarra. Yo alzo mi voz para que en el futuro no se permita postular a cargos públicos a hampones ni procesados. Reforma urgente y necesaria para no seguir repitiendo el mal de urna. Pido a las FFAA que estén vigilantes, en pro de la democracia y garanticen que Merino y el Congreso cumplan con transparencia el proceso de transición, convoquen a elecciones en abril y lleguemos al bicentenario con un Presidente y Congreso del que podamos sentirnos orgullosos. Insto a que rechacen a cualquier líder político que quiera adherirse a sus marchas, porque el interés y provecho de un clamor popular debe ser de ellos, del pueblo y no de UNO sólo”, escribió el actor.

Finalmente, Christian Meier pidió a los manifestantes que se cuiden pues nos encontramos en medio de una pandemia. “Acudo al sentido común de ser conscientes de que nos encontramos en medio del COVID y que el Perú sigue siendo el país más afectado del mundo. No salga, no se exponga, si de su salud dependen otras personas. 🙏🏻", indicó.

De esta forma, Christian Meier se suma a la lista de artistas que se manifestaron en redes sociales sobre la crisis que se afronta en el país. Gian Marco, Stephanie Cayo, Leslie Shaw y Daniel F también se manifestaron desde sus respectivas tribunas virtuales.

