Christian Meier le lanzó piropo a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi reaccionó así [FOTO]

Christian Meier y Natalie Vértiz volvieron a estar frente a frente. La esposa de Yaco Eskeanzi entrevistó al ex de Alondra García Miró para América Espectáculos por el lanzamiento de sus relojes. Al terminar la entrevista, ambos se tomaron una fotografía.

El actor compartió la fotografía en su cuenta Instagram al lado de Natalie Vértiz con la leyenda: "Presentando mi nueva colección de relojes con esta preciosa". Christian Meier también compartió otra imagen durante la entrevista donde se ve a la modelo formularle una pregunta.

Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz, fue consultado por el piropo que Christian Meier le dedicó a la modelo en Instagram. El capitán de Los Leones en 'Esto Es Guerra' manifestó que no le molestaba lo dicho por el actor pues es consciente de la belleza de su esposa.

"Me preocuparía si a Christian Meier no le parece guapa mi esposa. Estoy consciente de que estoy casado con una mamacita, y no solo es para mí, sino también para el público. Sé que todo fue con respeto”, dijo Yaco Eskenazi en declaraciones a Ojo.

Christian Meier y Natalie Vértiz Christian Meier y Natalie Vértiz

Esta no es la primera vez que Christian Meier y Natalie Vértiz coinciden. Ambos, junto a Alondra García Miró, estuvieron en Buenos Aires a inicios del año para un evento del Cirque De Soleil sobre Soda Stereo. En ese evento, la ex de Paolo Guerrero y el actor se conocieron y habrían iniciado una relación amorosa.

En aquella oportunidad, Natalie Vértiz entrevistó brevemente a Christian Meier. Cuando fue el turno de hablar con Alondra García Miró, la conductora le mandó una pregunta indirecta sobre su soltería, pues aún no se sabía sobre su situación amorosa con Paolo Guerrero.

Christian Meier y Alondra García Miró mantuvieron una relación aproximadamente por 7 meses. La pareja la pasaba entre Estados Unidos y Perú disfrutando de su amor. Sin embargo, no pasó mucho para que le dieran fin.

Según Ernesto Jiménez, la relación no habría funcionado por la diferencia de edades entre Christian Meier y Alondra García Miró. Desde entonces, la modelo se unió a varios proyectos publicitarios y estará próxima a debutar como actriz en 'Te Volveré a Encontrar'.

Alondra García Miró debuta como actriz

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.