Las puertas del ascensor del piso 17 de un hotel en Miraflores se abren y aparece Christian Meier con sus gafas oscuras y una botella de agua en la mano. Se produce nuestro encuentro que también es un ‘Deja Vu’, como ha titulado su nuevo sencillo con el que regresa la música, y empezamos esta entrevista en la que cuenta cómo cuida su físico, su faceta de papá y el amor, eso sí descarta que vaya a casarse otra vez.

“Estar aquí contigo también es un ‘dejavu’ y es el nombre de mi primer sencillo. Es la primera vez que grabo música original en 20 años y estoy contento de que este álbum, que saldrá en un futuro cuando completemos los sencillos, haya tenido buena acogida en la gente. Más adelante vendrán los conciertos y giras a provincia”, precisa.

Comentaste que ahora escribes por las cosas que te hacen feliz, ¿en el pasado no hubo situaciones que te causaran esa emoción?

Decidí hace 8 años, cuando grabé una telenovela, que iba a trabajar en cosas que me hagan feliz, pues hice cosas que me hicieron extremadamente feliz y otras que no me dejaron satisfecho, que las hice por compromiso, interés o porque no tenía otra y muchas de esas cosas me dejaron un sinsabor. Por eso, en el 2014 tomé la decisión de no trabajar en algo que no me dejara dormir tranquilo en las noches.

¿Esa decisión ha sido difícil, se cerraron muchas puertas?

Muchas. Todavía constantemente me buscan para protagonizar telenovelas y hay cosas que no tengo ganas de hacer, hay otras que no deseo hacer nunca más, otras en las que me demoro en hacer un papel. Creo que puedo darme el beneficio de escoger cómo quiero que sea mi vida y mi carrera.

¿Ya no quieres actuar, porque eso es parte de tu ADN?

He seguido actuando, haciendo muchas cosas desde el 2014 hasta acá.

¿GALÁN ? LAS NUEVAS GENERACIONES

Pero ser galán, galán...

No, eso creo que ya se lo podemos dejar a las nuevas generaciones.

¿Ni galán madurito?

No lo creo, no por ahora.

Las chicas siguen opinando que estás muy bien puesto...

Eso es indiscutible (ríe).

¿Qué haces para cuidarte?

Tomo agua. Soy muy aburrido me acuesto temprano estoy en dieta de lunes a viernes y sábado y domingo me doy con palo.

¿De buen diente?

Sí, lo soy, pero igual hago ejercicio y tomo agua. Cuando me acuesto tarde es porque he estado trabajando no porque esté de fiesta o juergueando y, probablemente (el verse bien) es una cuestión de genética por mi mamá (Gladys Zender) que tiene 82 años y nunca se ha hecho nada y parece que no tuviera esa edad.

No te has tocado la cara, puesto botox, una jaladita, hilitos...

No, lo que venga es lo que llegará con el azote de la vida.

Pero la vida te ha tratado bien...

He sido afortunado en gran mayoría.

Christian, eres un papá protector o celoso

Mira, siempre tuve la curiosidad primero cómo iba a ser cuando mis hijas crecieran y tuvieran novio y por otro lado, cómo iba a reaccionar si sería muy estricto o celoso. Cuando sucedió, mis dos hijas (de 19 y 21 años)tienen enamorados en este momento, fui más relajado de lo que pensé y asumí que más allá de cuando alcanzamos la mayoría de edad también tenemos derecho de comportarnos como tal y tomar nuestras propias decisiones. Soy muy pegado con mis tres hijos, ya cumplieron la mayoría de edad y les he dicho ‘háganse responsables y tomen conciencia’, uno aconseja, pero trato de no meterme en sus espacios.

Un hombre guapo como tú, atractivo, interesante, ¿qué falta para que tenga pareja, sé que no se busca que llega, pero por ahí alguien te da un like o te escribe?

Siempre hay alguien, pero he estado más dedicado, sobre todos los últimos años, a educar a mis hijos, a dejar que terminen su adolescencia y entren a la adultez para dejarlos y yo vivir mi vida. Entonces, estoy en esa transición de ‘freelance’ porque le di esta prioridad de vivir en familia, pues comprendí que el tiempo con ellos era muy limitado.

Más papá..

Sí, más papá. De vez en cuando he tenido algo por ahí, solo nunca he estado, pero ya habrá tiempo para estar con alguien más adelante.

¿Te ves casado otra vez?

Casado, no, pero sí a estar con alguien porque los seres humanos tendemos a emparejarnos.

¿Qué sientes cuando te dicen ‘papacito cásate conmigo’?.

No me lo han dicho, pues ya me dio miedo... convivamos mejor, pero no nos casemos (ríe).

Gian Marco le dijo a Verónica Linares que no podría estar con alguien que tenga hijos, ¿piensas igual?

No lo sé, pero es muy difícil sobretodo porque ya no voy a tener más hijos.

¿Y al igual que él te has hecho la vasectomía?

No, pero la decisión es por una cuestión que ya crié a mis hijos.

La vida es más tranquila a esta altura

Sí un poco, ya mis hijos tienen cierta independencia y quiero gozar del tiempo que tengo para mí, para estar solo, para viajar.

¿Qué más te gustaría hacer en lo personal?

Hace tres años estoy viviendo en ‘Los Ángeles’, vivo cerca de la playa y empecé a surfear en la pandemia. Trabajé mucho en los últimos años, ahora estoy trabajando menos y estoy disfrutando más.

Claro después de lo vivido en la pandemia

Sí, con esto aprendimos que la vida es muy frágil. Creo que no hay que vivir la rutina de antes. Estoy tratando de viajar con mis hijos, tengo el restaurante que me entretiene y me va bien. Estoy escribiendo mucha música, estoy como muy dedicado a nutrirme personalmente.