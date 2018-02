Christian Meier se mostró recontra coqueto con Tula Rodríguez [VIDEO y FOTOS]

Christian Meier se puso ‘coquetón’ con Tula Rodríguez al señalar que era una ‘mujer guapa’ y que Javier Carmona era ‘afortunado’.

La conductora de ‘En boca de todos’ entrevistó al actor por el lanzamiento de su perfume para mujer ‘Vibranza’ (Ésika). Además, Christian le roció su fragancia a Tula y le dijo: “Esta noche te atiende Carmona”.



En otro momento, Christian Meier reconoció que a pesar de su fama de galán de telenovelas, ha sido ‘choteado’ en varias oportunidades.



“Sí, claro, me han choteado y cuando se encuentra una mujer así, se convierte en un reto. Me gustan las mujeres de carácter fuerte, independientes... de solo verlas se me cae la baba”, añadió el ‘Zorro’.



Asimismo, Christian Meier contó que tiene el corazón solitario tras su último romance con Alondra García.



“El 2017 fue un año sabático porque dije estoy harto de trabajar, así que me dediqué a viajar, a estar con la familia y hacer cosas que no había hecho antes. ¿El corazón? Pues está bien, contento y libre”, añadió.



“En 20 años he hecho 20 novelas, creo que mi cuota es suficiente, quizá no las haga nunca más. Estoy escribiendo varias cosas y espero hacer una película, pero voy con calma, a Salvador del Solar le tomó 9 años hacer ‘Magallanes’, así que no me desespero. También quiero producir”, precisó.



Finalmente, espera que se den sanciones más drásticas para los delitos de feminicidio y agresión contra la mujer.

“Es terrible la violencia contra la mujer, espero que haya sanciones más severas y drásticas, y no deben ser apelables”, sentenció. (E. Castillo)