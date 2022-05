El Ministerio de la Mujer decidió intervenir en el caso de Christian Ortiz, a quien su expareja Xamia Rodríguez acusa de maltrato físico y psicológico, además de no permitirle ver a su pequeña hija de tan solo cuatro añitos hace varios meses.

A través de sus redes sociales, el MIMP se pronunció e informó que un equipo del programa Aurora se reunió con Xamia el pasado 19 de mayo para brindarle apoyo psicológico y social. Además, le facilitaron un abogado para presentar, ante el Poder Judicial, una denuncia por violencia psicológica contra el arquero del Alianza Atlético.

Por otro lado también solicitaron la ampliación de las medidas de protección a favor de la menor y que todo sea remitido a la Fiscalía para iniciar una investigación preliminar por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Un equipo del #ProgramaNacionalAurora del MIMP se reunió el 19 de mayo con la señora Xamia Rodríguez, a quién se brindó apoyo psicológico y social. Ante el @Poder_Judicial_ el abogado presentó denuncia contra su expareja por violencia psicológica. (1/2) pic.twitter.com/pYzI5UZYqp — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 20, 2022

XAMIA VIAJÓ A PIURA PARA BUSCAR A SU HIJA

Amor y Fuego recogió el testimonio de Xamia Rodríguez, quien tuvo que viajar hasta Sullana para buscar a su pequeña, ya que sabía que Christian Ortiz estaba allí por trabajo. “Cobarde, dame la cara, he tenido que venir hasta Piura para ver a mi hija, la tienes secuestrada” , exclamó la joven madre en los exteriores de la casa del pelotero.

“No me voy a ir hasta que me dejes ver a mi hija. Si mi hija no está en Lima, no está en Piura, quiero saber dónde está. Ministra de la Mujer, ayúdeme a encontrar a mi hija” , dijo desesperada ante las cámaras del programa de Rodrigo González.

Cabe indicar que Xamia Rodríguez denunció que Christian Ortiz la maltrató física y psicológicamente, además de haberle prohibido mantener comunicación con su pequeña, todo porque, supuestamente, no quiso retomar la relación con él.

