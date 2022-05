Xamia Rodríguez no descansa en su intento de volver a ver a su hijita de cuatro años con el futbolista Christian Ortiz. Y es que el pelotero actualmente tiene a la menor, luego que su madre de la dejara cuando en la casa familiar el abuelo se contagió de Covid-19.

La modelo fue a buscar a su pequeña a la casa de los padres de Christian Ortiz, en Comas. Antes pasó por la comisaría de Santa Luzmila y pidió a apoyo de un patrullero para constatar que la menor se encontraba allí, información que recibió en un mensaje anónimo.

Sin embargo, al llegar con presencia policial, la familia Christian Ortiz no quiso abrir la puerta. “No es la primera vez, estoy harta, llevo tres meses sin ver a mi hija. Pido apoyo al Ministerio de la Mujer para que me ayuden a encontrar a mi hija”, dijo Xamia desesperada. “No van a salir, son cobardes, pero yo no voy a parar ”, agregó decidida.

Xamia Rodríguez aseguró que no es posible que una niña de cuatro años esté con su padre, que siempre viaja por trabajo. “Debería estar conmigo, es muy chiquita, por favor”, ayuda, dijo la modelo.

ALIANZA ATLÉTICO SE HACE DE LA VISTA GORDA CON ORTIZ

Amor y Fuego se comunicó con Lánder Aleman, presidente del club de Christian Ortiz, Alianza Atlético, para consultarle sobre la polémica en la que está envuelto el pelotero. Sin embargo, aseguró que no sabe nada del tema. “No sé de qué denuncias me habla, no conozco”, dijo antes de cortar la llamada.

LA DENUNCIA CONTRA ORTIZ

Christian Ortiz y Xamia Rodríguez se denunciaron mutuamente por la custodia de su hijita. Mientras él asegura que ella no es capaz de hacerse cargo de su hija porque ‘ofrece su cuerpo por dinero’, ella dice que hace tres meses el jugador no le permite ver a su niña y no sabe cuál es su ubicación actual.

Además, la modelo aseguró haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte del pelotero e inclusive mostró unos mensajes donde la insulta por haber iniciado una nueva relación y luego le dice que la ama.

Recientemente, luego de haber pública su denuncia, el abogado de Xamia Rodríguez aseguró que pedirán garantías para la vida de su patrocinada porque viene recibiendo amenazas.

