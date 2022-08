Xamia Rodríguez, la expareja de Christian Ortiz, logró al fin obtener la tenencia provisional de su hija con el pelotero, luego de cinco meses separada de la niña. Según informó Amor y Fuego, la joven madre de familia consiguió que la justicia le permitiera vivir con la menor a través de una medida cautelar.

“Yo en algún momento sentí que no la iba ver más, sentí que perdí a mi hija, tiré la toalla pero Dios es grande. Mi hija tiene que estar conmigo, la tenencia provisional la tengo yo, solamente me falta pasar por la asistenta social, ya tengo la fecha y un examen psicológico”, acotó para las cámaras del programa de Rodrigo González.

En ese sentido, Xamia pidió ayuda para conocer el paradero de su niña, aunque aseguró que muchas personas le han dicho que se encuentra con la familia de Christian Ortiz en Comas. “Yo he ido pero me apagan las luces... si saben dónde está por favor díganme, ya tengo una orden, la Policía siempre me decía que tenía que tener un papel de un juez, pues ya lo tengo, ya puedo pedir a mi hija, dejen de esconderla, yo no quiero ni arrebatarla ni hacer que no vea al papá nunca más, no tengo esa intención, yo quiero que mi hija tenga a su padre pero ya basta de abusos, ya he sufrido bastante”, indicó conmocionada.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Xamia Rodríguez indicó que Christian Ortiz estaría cometiendo un delito al no permitirle ver a su hija. “Ya sería un delito porque yo ya tengo la orden de tener a mi hija pero no sé dónde está” , aseguró, al mismo tiempo que acotó que la justicia le dio la tenencia provisional porque aún no acaba el juicio, pero en lo que dura el proceso, la menor tiene que estar con ella.

El abogado de la joven madre de familia indicó que con la orden judicial, van a solicitar el apoyo de la Policía para ir a la casa del pelotero para recoger a la pequeña. “Si él se niega ya el tema se pone más complicado, estaría cometiendo el delito de resistencia a la autoridad y nosotros pondríamos una denuncia ante la Fiscalía y una acción penal, pero entendemos que se va poner a derecho” , refirió.

