Xamia Rodríguez sigue viviendo un calvario. Y es que hace más de cuatro meses no puede ver a su hija con el futbolista Christian Ortiz y asegura que el padre de la menor se la llevó a Pïura, aunque no tiene certeza de dónde está su pequeña.

Hace unas semanas, la joven se mostró contenta porque el Poder Judicial admitió a trámite su denuncia de tenencia, por lo que ingresó una medida cautelar para que la sentencia se apresure y pueda ver a la menor el 21 de julio, día de su cumpleaños.

Según Xamia, una jueza le dio cita para que exponga su caso el pasado 13 de julio, pero cuando llegó al Juzgado de Familia de Lima Norte le indicaron que dicha cita no existía y allí se enteró que habían rechazado su medida cautelar, aunque la notificación no le llegó a su abogado.

“Ya pasé el día de la Madre sin mi hija, no puede ser posible que llevo cinco veces sentada aquí (Amor y Fuego) y no sepa nada de mi hija, no sé nada, no sé donde está mi hija. No sé si está en Piura, en Lima...”, dijo en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre este jueves.

Además lamentó que Christian Ortiz y su actual pareja, hermana de Andrés Vilchez, usen sus redes sociales para burlarse de ella. “No sé cómo hacen este tipo de bromas, yo no sé dónde está mi hija y ponen que están en Bangkok, en Miami. Yo ayer salgo llorando porque me da mucha rabia que no me atiendan y esta mujer pone ‘llorarás sin nadie que te consuele’, qué clase de mujer es esta, qué le pasa, qué tiene en la cabeza ”, dijo indignada.

Finalmente, Xamia Rodríguez les pidió a las ‘Rodriguistas’ información sobre el paradero de su hija.

