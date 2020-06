Rodrigo González no pudo evitar mofarse del incómodo momento que pasó Gisela Valcárcel durante la Teletón destinada para los más afectados por el coronavirus. Y es que su compañero, Cristian Rivero, le recordó cómo le robaba protagonismo cuando trabajaban juntos.

Todo empezó cuando la rubia presentadora le dio el pase para que mandara el número para donar, pero Christian no lo tenía. “Pensé que te estaba quitando el texto”, le dijo. “No, no, por favor. Y si me lo quitas no me sorprende tampoco”, dijo mandándole tremenda indirecta.

“¡Se armó de valor! Cristian Rivero le dijo a Gisela lo que toda la vida calló”, se burló Peluchín en sus historias de Instagram.

Siguiendo con la broma, la conductora aseguró que ‘ha cambiado con la cuarentena’. “Eso no lo creo”, contestó el esposo de Gianella Neyra.

“Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos, yo me acercaba y decía ‘este es mi momento para aparecer en cámaras', me ponía al costado de ella y ella decía ‘señor director sígame’, y me dejaba solo y sin cámaras”, confesó Cristian Rivero.

Rodrigo González comentó el momento y aseguró que ‘La Señito’ no sabía cómo ‘barajearla’ y le comenzó a ‘pasar la franela’ para que se detenga. Y es que Gisela le recordó los momentos maravillosos que pasaron cuando compartían programa.

“En algún momento nos volveremos a juntar para trabajar”, dijo Cristian Rivero. “Ojalá, porque tú te has ido”, contestó Gisela sin esperar la respuesta de su amigo. “Recuerda que quien tiene la productora eres tú no soy yo”, concluyó.

Peluchín aprovechó esa última respuesta para decirle que ‘perdió su oportunidad de trabajo’ y también para mandarle un misil a Ethel Pozo. “Gisela no necesita presentadores ¿para qué? Ethel conduce todos los programas de su productora”, indicó.

Cristian Rivero cuadra a Gisela Valcárcel y le recuerda que siempre le ‘robó cámaras’ | Instagram

