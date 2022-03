A través de sus redes sociales, Christian Yaipén dedicó un romántico mensaje a su esposa Jenifer por su aniversario. El vocalista del Grupo 5 agradeció a sus seguidores por el respaldo y cariño.

Christian Yaipén y su esposa Jenifer tienen un hijo de nombre Sebastián. Pese a que el cantante siempre ha mantenido su vida privada fuera el ojo público, sin embargo, esta vez decidió compartir con sus seguidores en esta fecha importante de su vida familiar.

“¡Feliz Aniversario Mi Amor! Que vengan muchos años más. Te Amo” , escribió Christian Yaipén en sus redes sociales, publicando dos fotografías con su esposa. “TE AMO!!!!!!!!!”, ella le respondió en Instagram.

Christian Yaipén dedica romántico mensaje a su esposa por aniversario

AGRADECE APOYO DE SUS FANS

Asimismo, Christian Yaipén agradeció a sus fans por el apoyo y mensajes de felicitación que recibió de sus seguidores en esta fecha tan especial para su matrimonio.

“Leo con mucha felicidad y agradecimiento todos sus comentarios, créanme que siempre lo hago. Elimino y bloqueo lo que viene con mala onda pero en esta oportunidad no encuentro nada feo. Me llena de felicidad tener gente que me quiere y que me deja buenos comentarios deseando lo mejor para mi matrimonio y familia. Los quiero mucho, nunca se vayan”, añadió.