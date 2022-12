“La Voz Generaciones”, programa de talentos del canto que estrena Latina el miércoles 7 a las 8:30 p.m., tiene a Christian Yaipén nuevamente en la silla de los entrenadores, un oficio que le ha dado grandes satisfacciones y que él considera una oportunidad de proyectar su imagen en otra faceta.

“Haber entrado a La Voz, sin duda alguna, me ha permitido que conozcan a un Christian desde otro lado y eso me llena de felicidad, porque hoy gozo del cariño masivo del público. Para mí, ya es normal tomarme fotos con los seguidores, grabarles saludos cuando voy por la calle y hasta cuando voy a comer; todo eso creo que ha causado la televisión, digamos que por la música me pasaba, pero no con la magnitud de ahora”, dice Yaipén.

Es una gran responsabilidad estar bajo la mirada de todos, te exige un gran cuidado.

Sí, definitivamente, y trato siempre de cuidarme al máximo, de tratar de seguir siendo yo, de nunca marearme, ni por la fama ni por nada. Creo que siempre quise en mi carrera de cantante que me conozca la gente, que acepte mi música y se ha dado de la mejor manera.

¿Cómo has recibido ser parte de un nuevo formato, “La Voz Generaciones? A todos nos ha tomado por sorpresa porque es un formato totalmente diferente y muy bonito, nos hemos encontrado con historias conmovedoras y a la vez tan llenas de mensajes. Lo que se trata es de que dos generaciones distintas unidas por un lazo, ya sea familiar o amical, vengan a participar. Verán a una abuelita y su nieta, ambas cantando increíble, pero la abuelita nunca se dedicó a la música y por su nieta se animó a concursar.

¿Es una mezcla de varios formatos de La Voz?

Tiene un poco de todas, pero creo que lo más importante es que nos estamos dando cuenta que ha venido mucha gente que no se dedica necesariamente al arte, que no son profesionales. Te encuentras con voces extraordinarias que llegan para apoyar al papá, al hijo o al amigo; el programa está muy interesante.

SUEÑOS Y FAMA

Hay mucha más gente de la que nos imaginamos que se ha quedado sin concretar su sueño de ser cantante .

Porque hasta no hace mucho se creía que la música era un hobby, era un pasatiempo y no era algo profesional, hoy ya se le da el lugar y el respeto que se merece. La música es una profesión y es así que viene mucha gente al programa que siempre supo que cantaba lindo, pero tuvo que estudiar otra profesión simplemente por hacerle caso a sus papás.

¿Una buena voz o un estilo? ¿Qué es lo que más te impresiona? La misma respuesta que el público tiene hacia los artistas, lo mismo pasa con nosotros porque nosotros somos entrenadores y nos dedicamos a esto. En la calle ahí mil voces que cantan mejor que muchas otras que ya son famosas, pero aquí también se busca la empatía, el que llegue al corazón de la gente, la interpretación. ,

Una voz sin alma no existe .

Puedes hacer mil notas por segundo y llegar al ultra súperagudo, pero lo hiciste y no me conmovió nada, mientras que llega un cantante que ni siquiera tiene la mitad de tu rango vocal y me hizo llorar, me escarapeló el cuerpo. Estamos hablando de de un nivel de interpretación, de repente no siempre tiene una gran voz, una gran técnica vocal como los tienen otros cantantes, ahí ponemos sobre la balanza

¿Cómo estás conciliando las giras y las presentaciones de la orquesta con las grabaciones?

Gracias a Dios tengo las fechas de la orquesta desde hace ya más de cuatro meses, así que siempre están estamos en conversación con el equipo de producción respecto a la agenda. Hay semanas en las que estamos aquí en Lima, pero otras que estamos en provincias, no importa donde viaje, siempre tengo que estar el lunes a primera hora grabando, es un compromiso.