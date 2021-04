Christian Yaipén, vocalista y líder del Grupo 5 anunció que este 1 de mayo realizan un mano a mano virtual con Armonía 10 para celebrar el Día del Trabajo. En entrevista con Trome, el cantante reflexionó sobre la coyuntura actual y de cómo vienen afrontando la pandemia junto a la orquesta.

“El 1 de mayo empieza el Perú a bailar con mucha cumbia con este concierto mano a mano virtual del Grupo 5 y Armonía 10. Hemos prometido más de cuatro horas de concierto, estamos esperando que el público pues que se anime a comprar sus entradas en ‘Entradaya’, porque estamos poniendo mucho de nuestra parte esperando que la pasen muy bien. Se transmitirá desde Chiclayo, son dos escenarios, cada agrupación tendrá su propio escenario, sus pantallas, sus luces para que la gente disfrute en casa”, indicó.

Grupo 5 se reafirma que no realizarán conciertos hasta que todos estén vacunados...

Sí, porque es un tema muy delicado, no hay una vacuna. En Estados Unidos ya están haciendo conciertos, por ejemplo Marc Anthony también este anunció su gira. Sería un poco irresponsable, por más que quisiéramos, creo que también nos estamos exponiendo nosotros, nuestras familias. Creo que ya llegarán los momentos bonitos donde podemos este hacer ese tipo de eventos presenciales.

Christian Yaipén del Grupo 5 anunció del nuevo show virtual (Foto: Instagram / @grupo5christian).

¿Alguna vez les ha llegado propuestas para cantar en eventos clandestinos?

Grupo 5 tiene 48 años de trayectoria, saben que es una empresa seria y por un contrato no vas a perder el nombre que te has ganado durante tantos años, desde la época de mi padre. Hace tiempo si llamaron, no hemos aceptado y esperamos seguir por la vereda de lo que diga el Gobierno. Somos una agrupación con un ritmo muy rico que llama a bailar y no queremos que nada de esto termine en una tristeza.

¿Es difícil mantenerse al margen de los escándalos?

Tiene su su beneficio, pero de qué es difícil es difícil. En Chiclayo mis amigos, mi promoción y mucha gente se reúne, la pasa muy bien, me mandan fotos y no puedo acompañarlos precisamente por esto. Es difícil de asimilar porque una foto me puede traer abajo mi carrera porque supuestamente soy un ejemplo para muchos peruanos que gustan de Grupo 5, con eso yo les estaría diciendo o invitando a que vayan a fiestas. Traerse abajo el nombre del grupo por simplemente un gustito, no cuadra tanto en la línea que llevamos.

¿Quedó superado el malentendido con Víctor Yaipén?

Dieron un testimonio pero nosotros aclaramos con un comunicado. La cosa es seguir por la vereda del trabajo. Todos esos temas no van con mi perfil de artista y siempre voy a estar feliz de contar con el apoyo que recibí.