Camisa pegada, lentes de sol, sonrisa sin fin, carisma por montones. Christian Yaipén concede ‘selfies’ y reparte cortesía antes de sentarse con Trome a charlar de música, cocina, fútbol y más. El vocalista principal del ‘Grupo 5’ está en su apogeo y encendemos las luces de un escenario imaginario para que el joven artista suba y cante sus secretos.

¿Cocinas tan bien como cantas?

Es más fácil componer o interpretar que cocinar ja, ja, ja. Se cocinar, aprendí a la mala. En Boston extrañaba la sazón peruana, así que hablaba con mi hermana por Skipe y ella me indicaba, me mandaba la lista, me decía qué poner, cuánto echar y así me preparé por ejemplo un sudado de pescado.

¿Con cuántos artistas famosos te cruzaste?

Uff jaja. Conocí a Gloria Estefan, Emilio Estefan, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra. Pero no solo allá, a Gianmarco lo admiraba y pensaba que nunca lo iba a conocer y lo hice, otro caso fue el de Susana Baca que la vi en Boston y aquí en Perú aún no la vuelvo a ver.

¿Cuantas chicas te piden matrimonio por concierto?

Ufff, muchas, hasta me han tirado calzones, ya tengo mi cajita en el ropero jaja. Pero el ‘Grupo 5’ deja subir al escenario así que hay chicos que van preparados para pedir matrimonio con el aro, globos. Da gusto todo eso.

Futbolistas de la selección que bailen bien la cumbia

(Christian) Cueva baila muy bien, mis respetos ah. A él lo he visto en un concierto, también a Carlos Zambrano, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero con quien tengo una foto. A todos ellos les gusta la cumbia.

Estuviste hace poco con el ‘Grupo 5’ en Madrid

Fue lo máximo. Grabamos un nuevo disco en físico luego de muchos años de no hacerlo e invitamos a toda la gente a comprarlo en Plaza Vea. El concierto se realizó en la Plaza de Toros de Leganés ante más de 5 mil personas que bailaron y cantaron. Nos pidieron canciones antiguas. Eran personas que se habían ido del Perú hace 20 o 30 años y para ellos fue emocionante que llegue el ‘Grupo 5’.

Las canciones que más les piden en los concierto

El ‘Ritmo de mi corazón’, ‘Parranda La Negrita’, que es una canción con la cual yo me identifico, ‘Motor y Motivo’ que es una melodía romántica para dedicar a la pareja