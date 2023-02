¿QUÉ PASÓ? Un video de Christian Yaipén, que se viralizó en TikTok, muestra como una fan que busca un saludo del cantante había sido tratada. “Qué carácter, no pensé que fuera así”, escribió la seguidora del cantante.

No obstante, el cantante del Grupo 5 salió al frente para aclarar qué fue lo que realmente pasó y explicó que en ningún momento rechazó el saludo y que desde dentro del bus no se ve nada.

“Yo solamente sentía un pam pam y yo me acerco, como no veía nada, cierro la cortina (...) La gente que me conoce, que ha ido a un concierto, que me ha visto en la calle, ya sabe cómo soy. Yo me tomo todo el tiempo y está claro que yo me debo a ustedes”, remarcó.

Además, Christian Yaipén pidió ayuda para ubicar a su seguidora. “Yo voy a encargarme de arreglar esto”, indicó.

¿Qué pasó con Christian Yaipén?

En la grabación de TikTok se puede ver que la fan se acerca al bus donde está Christian Yaipén y le toca la ventana para pedirle un saludo; sin embargo, el cantante del Grupo 5 opta por jalar las cortinas tras acercar el rostro para ver qué pasaba.

En los comentarios del video, las personas condenaron la actitud del artista y enfatizaron que nadie es lo que parece.

TE PUEDE INTERESAR

Los mejores looks en la boda de André Silva y la hija de Michelle Alexander: Ethel Pozo, Miyashiro, Cacho y más

Romeo Santos reacciona a jovencito que le dijo “te amo”: “La homosexualidad es una opción y nadie debe juzgar”

Peruana le bailó a Romeo Santos en pleno concierto y el ‘Rey de la Bachata’ quedó derretido con sexys pasos