El actor Christian Ysla c omentó que la película ‘La banda presidencial’ es una crítica , con humor, sobre los gobernantes que tenemos y pidió al público pensar e investigar bien cuando se elige a los funcionarios que nos representan en los cargos públicos ahora que están próximas las elecciones municipales.

Christian en esta película eres el pobre funcionario secuestrado.

Pobre no. Un congresista sin vergüenza, corrupto, bien hecho que lo hayan secuestrado. Estos asaltantes tratan de sacarle el dinero que pueden a este hombre. La película es sobre toda la experiencia que tienen ellos con este congresista.

¿Cuándo fue que grabaron esta película, hace cuánto tiempo?

Me parece que fue en noviembre y creo que fue un mes más o menos de grabación, muy intenso, en época de pandemia con todos los cuidados, pero todo muy bien.

¿Esta película refleja mucho lo que estamos viviendo en la política actualmente?

Creo que no es gratuito que los asaltantes hayan usado las máscaras de cuatro de los expresidentes acusados de corrupción. Yo creo que de alguna manera esta película es una crítica al tipo de gobernantes que tenemos.

Una reflexión para la población ahora que estamos a puertas de una votación.

Pensar, darnos el tiempo para ver cuál puede ser el candidato menos dañino. No ser ingenuos, no pensar que estos quieren un bien para el país, porque no es así, quieren sacar su tajada. Así que investigar un poquito cual puede ser el menos peligroso.

¿De repente algún artista quiera incursionar en esta faceta?

Bueno, creo que cualquier persona que se crea capaz, que quiera hacer algo bueno por el país, no sería impedimento. No sería la primera vez que gente que se dedica al arte esté en política.

‘HAY QUE APOYAR EL ARTE DE LA CALLE’

Christian, tenía entendido que habías dictado algunas clases de teatro a los Cómicos Ambulantes...

Sí hace tiempo, hace 15 años. Hicimos dos talleres para que ellos generen mayor material y fue una experiencia muy linda.

Te lo preguntaba porque por la controversia que hay en la Alameda, los antiguos cómicos vs los nuevos. Esto no le cae bien al arte...

Yo creo que no hay que juzgarlos. Hay que entenderlos, no es fácil trabajar en la calle. Cada uno de ellos lucha por el espacio en el que está. Entonces, obviamente, se crean estos encuentros. No hay que juzgarlos, hay que entenderlos, hay que apoyar el arte de la calle, porque son gente que realmente se saca la mugre haciendo lo que hacen.

