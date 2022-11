Christian Zuárez terminó con Laura Bozzo en el 2017, luego de más de 17 años de relación. Ahora, ambos se enfrentan a una pelea mediática, donde acusan al cantante de haber sido el autor de la ruptura de la conductora con su exesposo, Mario de la Fuente.

El exintegrante del Grupo Lisis fue entrevistado por La Mesa Caliente de Telemundo y comentó que nunca se metió con una mujer casada porque ella le aseguró que estaba distanciada de su entonces cónyuge. “Laura me dijo que estaba separada de su marido. Yo no sabía que ella seguía con él” , indicó.

“A mí no me pagó ningún centavo por estar con ella y fue mi tiempo, parte de mi juventud. Yo puedo decir que yo me entregué por completo a lo que yo tenía con ella”, agregó.

De igual manera, este malentendido perjudicó su relación con la hija de Bozzo, Victoria de la Fuente, así que el argentino le pide perdón. “Pedirle disculpas porque ella piensa de que yo fui el que destruyó el matrimonio de su mamá con su papá” , comentó.

Christian Zuaréz afirma que Laura Bozzo le fue infiel

Christan Zuaréz aseguró que Laura Bozzo sí le fue infiel y que escogía a los hombres que ella quería. “Eso es verdad y ella lo contó dentro de la casa y por eso lo hablo yo. Yo no estoy contando cosas que no se dijo (...) Cuando estábamos en arresto domiciliario y ella hizo un casting, a los hermanos les pedía que trajeran hombres y ella elegía ”, explicó.

