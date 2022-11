Christian Zuárez y Laura Bozzo se separaron tras 17 años de romance, pero esto trajo fuertes discusiones públicas hasta que la presentadora de realities acusó al argentino de abusar a su hija, Victoria de la Fuente.

Ante ello, el cantante fue invitado de La Mesa Caliente donde reveló su versión e indicó que todo fue un malentendido. “ Ella participa de un programa donde ha sido contratada (...) El que lo editó, lo editó mal. Dejaron entrever que le pide perdón a la hija (...) por no haberla escuchado. Algún fan entendió de que yo me quise sobrepasar con una de sus hijas y por eso me insultaron ”, señaló.

Según sus declaraciones, la primogénita de Bozzo piensa que él arruinó a su familia y por eso no lo soporta. “Ahora entiendo a Victoria, el por qué tenía tanto enojo conmigo (...) Desde aquí pido disculpas a la hija, a Victoria, que no tuve mucha relación con ella durante 17 años y la he visto 20 veces, es mucho. Pedirle disculpas porque ella piensa de que yo fui el que destruyó el matrimonio de su mamá con su papá ”, comentó.

“Yo no tengo conflictos con ella, solo me molesta, a veces, que ella no me toma en serio o no me respeta. Cada vez que habla de mí, me minimiza a tal punto de que lo toma como nada importante. Yo no vivo de lo que hago con Laura Bozzo ”, agregó.

Christian Zuaréz asegura que no destruyó el matrimonio de Laura Bozzo con Mario de la Fuente

El argentino confesó que Laura le explicó que ya no estaba con Mario de la Fuente cuando empezaron la relación. “Laura me dijo que estaba separada de su marido. Yo no sabía que ella seguía con su marido” , explicó. “A mí no me pagó ningún centavo por estar con ella y fue mi tiempo, parte de mi juventud. Yo puedo decir que yo me entregué por completo a lo que yo tenía con ella”, añadió.

Christian Zuaréz afirma que Laura Bozzo le fue infiel

La conductora de La Mesa Caliente le consultó a Christian si Bozzo le fue infiel. “Hay rumores de que Laura te fue infiel en ese tiempo que estuvieron juntos y que tú planeabas contarlo en un libro. ¿Es verdad?”, preguntó.

El cantante confirmó que sí sucedió. “ Eso es verdad y ella lo contó dentro de la casa y por eso lo hablo yo. Yo no estoy contando cosas que no se dijo (...) Cuando estábamos en arresto domiciliario y ella hizo un casting, a los hermanos les pedía que trajeran hombres y ella elegía ”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR