Christopher Gianotti se presentó junto a su exesposa, Úrsula Boza, en el programa ‘Magaly TV: la firme’. Ambos hablaron acerca de sus proyectos personales y la relación amical que mantienen a pesar de su separación.

Sin embargo, durante la entrevista, Gianotti sorprendió a la ‘Urraca’ al revelar que intenta recuperar su matrimonio con la también actriz, con quien tiene dos pequeñas hijas.

“¿Ahorita cuál es su situación (sentimental)?”, preguntó Medina, a lo que Boza respondió: “Juntos, pero no revueltos”.

Por su parte, Gianotti dejó en claro que intenta retomar su relación. “Yo tengo fe que me va a aceptar un pollito a la brasa. La fe nunca se pierde, Magaly, nunca hay que perder la fe”.

Úrsula Boza aclara que no fue infiel a Christopher Gianotti

Úrsula Boza fue noticia hace unos días luego de confesar que le fue infiel a Christopher Gianotti, su expareja y padre de sus hijas; no obstante, la popular “mirada de tiburón” aclaró que cuando eso pasó aún no tenían una relación formal.

“Teníamos un mes de salir, de conocernos, no éramos enamorados (...) Entonces, habíamos salido un parte de veces, y yo me fui a una fiesta con un pata y me dijo “un besito” y dije ya, y punto. Me sentí mal y a los dos o tres días se lo conté, no fue un chape”, expresó.

Por su parte, Christopher Gianotti afirmó que no estaban en una relación formal, ya que solo se habían besado. “No estábamos, yo era un romántico que decía: “La chica ya me besó una vez y ya estamos””, añadió.

Christopher Gianotti desea regresar con Úrsula Boza: “La fe nunca se pierde”. VIDEO: ATV

TE PUEDE INTERESAR: