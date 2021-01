TODA SU IRA. Christopher Gianotti utilizó su cuenta de Facebook para expresar su malestar por las personas que le piden que paguen sus deudas. El hecho sucedió tras que una joven lo denunciará por no pagarle unas mascarillas.

La joven hizo la denuncia en la plataforma La Rica Queja. Katia González Ortega denunció a Christopher Gianotti por no pagarle unas mascarillas que le mando a confeccionar. Tras la exposición de esta falta, el actor cumplió con el pago.

“El problema fue con el segundo pedido. Hasta el momento no me ha pagado, en total la deuda asciende a 500 soles. Hago publico esto en mis redes sociales porque no me parece justo que ya habiendo transcurrido cuatro meses no pueda pagar la deuda”, menciona la joven en la mencionada página de Facebook.

La joven también agradece que finalmente el actor le haya pagado por presión social. “Sólo busco con esta publicación que las personas tengan más cuidado y no depositen su confianza a personas sólo por ser conocidas”, agregó.

Al respecto, el actor se mostró furioso con las críticas que recibió en redes sociales. “Para todos los preocupados por mis deudas ¿Por que no van a jugar a los muñecos con los abortos de sus madres mal paridos? Vayan al muro de la con(...) y tiren toda su mi(...), si pago o no pago mis deudas es mi problemas, metiches de mi(...)”, escribió en su cuenta de Facebook.

Christopher Gianotti denunciado por no pagar deudas