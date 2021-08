El payaso más popular de las redes sociales, Edgar Mendoza ‘Chupetín Trujillo’, volvió a hacer noticia, en esta ocasión, por recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 hace unos días. Por ello, conversamos con este conocido personaje, quien también nos habló de sus inicios, el origen del famoso ‘GAAA’ y le envió un mensaje a la conocida comunidad La Beba Army, en esta divertida entrevista.

¿Chupetín Trujillo hace unos días te fuiste a vacunar caracterizado como tu personaje?

Sí, al inicio tenía dudas; pero indagando el tema, me di cuenta de la importancia de la vacunación y llevé a vacunar a mi mamá, y después fui yo. Le tengo un pánico a las agujas desde muy niño; pero a la vacuna en sí no le tenía miedo porque lo que mata no es la vacuna, sino el COVID-19. Fui con toda la decisión, me vacunaron y no tuve nada de fiebre, ni dolor de cabeza, solo un pequeño dolorcito.

¿Y cómo fue ese momento, la gente te reconoció, se tomaron fotos contigo?

Yo fui a vacunarme como el personaje porque me retaron a que no me atrevía a ir como Chupetín. A mí me daba roche para otras ocasiones como las elecciones; pero en esta ocasión decidí hacerlo, también con la intención de motivar a la gente para que se vaya a vacunar.

Hace unos días te vimos en Amor y Fuego, ¿Qué tal esa experiencia?

Muy bonita, la tenia clara: yo no sé bailar; pero el video de presentación le gustó a la producción por la chacota que hice. Al momento que llegué vi que habían buenos bailarines; pero me dije ‘lo importante es participar’. Aunque no clasifiqué la pasé muy bien, son gente muy buena los de Amor y Fuego.

También tuviste la oportunidad de conocer a Melcochita y Yahaira Plasencia....

Melcochita es una eminencia, me arrodillo ante él. Es un señor que a su edad ‘la tiene clara’, es de la vieja escuela de la comicidad, un maestro. Conocí a Yahaira, a (Chris) Soifer, a Peluchín, a Gigi y a toda la gente de producción.

CHUPETÍN TRUJILLO SUEÑA CON PROGRAMAS CÓMICOS Y CON LA PANTALLA GRANDE

Chupetín estos últimos días, muchos influencies se han integrado a programas cómicos ¿Está en tus metas entrar a un programa tipo el Reventonazo o JB en ATV?

A quién no le gustaría hermano. Mi sueño es estar en la pantalla chica y por qué no, en la pantalla grande. Me gustaría, sé que hay que estar bien preparado, tengo unas metas de prepararme un poco más y ganarme un espacio en la televisión.

Chupetín Trujillo tú también has sido muy seguidor de programas como Risas y Salsas...

Sí. Desde muy niño veía Risas y Salsas y Trampolín a la Fama, soy fan de Miguelito Barraza, de los recordados ‘Gordo’ Casaretto y Ricky Tosso. Por eso me puse nervioso al estar al lado de Melcochita. Son maestros de la comicidad. También me gustaba Habacilar con el feo (Raúl Romero), que es un referente en términos de conducción de programas

También tuviste tu programa en Trujillo y también uno en tu canal de Facebook...

Cuando me inicié en la televisión, yo ya trabajaba haciendo circo. De ahí me empezó a gustar la televisión y mi ambición por tener mi programa propio. Tuvieron que pasar tres años para que me dejaran mostrar mi piloto de un programa infantil y me dijeron que sí les gustaba, el programa iba a salir en seis meses; pero cuando lo vieron, les gustó tanto que me pidieron que lo tenga listo en mes y medio. Estaba contento, pero era un trabajo bien duro, en ese programa yo era conductor, productor y coordinador, hacía todos los puestos.

El programa primero era grabado; pero después lo hicimos en vivo, y el set se llenaba. De ahí me fui a otro canal y me fui con mi marca de los chupetines y en ese momento es que comenzó todo este tema del troleo, de los grupos, del ‘GAAA’. Se iba dando un bullyng cibernético al máximo, del que yo no sabía nada, mi mundo era solo Trujillo: De lo que fue broma, comenzaron a amenazarme y a hostigarme.

En ese momento fue que grabaste un video diciendo que por este tema, ibas a dejar el programa

Mi contrato terminaba y necesitaba hacer mi temporada de circo. En ese momento ya estaba en toda la magnitud el tema del troleo y yo no me daba cuenta de nada porque me habían bloqueado en Facebook y en otras páginas. Esto lo he contado solo una vez, mi familia estaba muy preocupada porque les enviaban memes, me acusaban de cosas muy fuertes y mi madre me recomendó que vaya a las comisarías y averigüe si me han puesto una denuncia o algo así y empecé a recorrer varias comisarias. Fui a la policía cibernética y un oficial me reconoce y me dice ‘¿Tú eres Chupetín?’ y le conté todo. Me invitó una gaseosa y me empezó a contarme de los grupos, de la Beba Army, de Dota.

“A LAS JUSTAS ME QUEDE EN EL PIMBALL Y MARIO BROS”

¿O sea tu no sabias nada de Dota, ni de la Beba Army?

Rodrigo yo me había quedado en la época de Mario Bros, del Pimball, qué iba a saber. Yo pensaba que Beba Army era una persona. Mandaba saludos en mi programa sin saber y el policía me explicó que era un grupo de todo el Perú, y me dijo que tenía que saber sobrellevarlo. Le agradezco a este oficial porque me dio tranquilidad. Me dijo ‘en un mes pasa’. ¿Un mes? Pasaron dos meses, tres meses y seguían. Así, un día me llamaron de un periódico para viajar a Lima para contar mi historia, que estoy venciendo el bullying y me hicieron darme cuenta de todo.

Yo posteé que me iba a Lima y cuando bajo del bus, un ‘pata’ me reconoció y me dijo ’¿Chupetín eres tú?’, yo volteo y habían como 30 personas que querían tomarse fotos conmigo, y así me fui dando cuenta cual es mi público. Me dijeron para reunirnos en la Plaza San Martín y cuando salí de la entrevista habían como 70 chicos y me sorprendí porque al final se amontonaron como 200 personas, de unas 16 hasta sus 29, 30 años, llegaron hasta profesores universitarios. Todos los saludos que me pedían era para institutos, para universidades y lo que me sorprendió, y le agradezco a todos mis seguidores, es que frente a frente no hay maltrato. Te juro me saco el sombrero y de ahí entendí que todo en redes sociales es humor negro, es ‘parte de’ y ahora me resbala lo que me dicen. Pero en ese momento me di cuenta con que público estoy trabajando.

¿Ahora si te dicen las palabras ‘ Beba Army’, qué es lo primero que sientes?

Les agradezco (silencio)..... No era la forma ‘de cómo pensaba llegar; pero llegué'. Les agradezco porque me hicieron más fuerte, me hicieron creer en mí, en mis sueños y en no derrumbarme, y de las piedras que me tiraban en redes, ‘las voy haciendo bronce y un día las haré oro’.

Ahora también estás en TikTok...

Yo pensaba que Tiktok era puro baile y dije ‘no le entro’, pero creé uno con segmentos de mis programas de Facebook y comencé a crecer, llegue a tener 200 mil seguidores y más de un millón de ‘Me gusta’; pero tú sabes que mi contenido es ‘un poquito fuerte’ y al algoritmo de TikTok no le gusta eso, y me ‘volaron’ la cuenta. Así que he creado otra cuenta, que ya voy con 51 mil seguidores y ahora preocupándome del contenido (más light).

CHUPETÍN TRUJILLO Y EL ORIGEN DEL GAAA

¿Cuáles son tus metas para este 2021?

Lo primero es que toda mi familia esté vacunada, y después voy a empezar con mi proyecto de un programa propio en Cable Visión. Ya nos hemos reunido con la gerencia. Es un proyecto tipo la Noche es Mía; pero a mi estilo, chacotero y picarón, mesuradamente, no tanto como mi programa de la pandemia. Lo otro, es que se reactive todo para volver con mi programa infantil, ojo que esa es la otra cara de la moneda. Sé separar mucho mi trabajo, con los niños es otro léxico, otro trato y las personas que han visto mi show lo saben.

Chupetín Trujillo para terminar mándale un GAA a la gente que sigue Trome

Agradecer a la gente de Trome, que es un diario muy conocido en todo el Perú y quiero mandar un saludo a la Beba Army y aclarar que yo no creé el GAAA. Yo solo lo adopté a mi forma, como yo lo siento. Para ustedes el GAAA puede ser una cosa; pero para mí es un grito de guerra. Es como expulsar todo lo malo de mi cuerpo, si estoy feliz lo expreso con ese grito, y por ultimo decirle a todos que se vacunen, no tengan nada de miedo de la vacuna, no hay nada de chip, así que conmigo y con Trome nos votamos un prehistórico, elegante y real GAAA!!!!