En su DNI es Sergio Castro Gisbert (Madrid, 93), pero el mundo lo conoce como ‘Chuty’. Es administrador de empresas, pero se dedica la mayor parte del tiempo a improvisar rimas. En esa cultura urbana que ha saltado de las plazas a los grandes escenarios tan repentinamente, es conocido como el ‘Dios del freestyle’, un apelativo que no le incomoda porque le da ‘color’ a ese enfrentamiento eterno que tiene contra el ‘Demonio del freestyle’, ‘Aczino’ (Mauricio Hernández).

En la tarima es una bestia imparable al que temen sus oponentes, alguien con el ego inalcanzable, propio de quien lo ha ganado casi todo, pero debajo de ella Chuty es un muchacho de 29 años que responde las preguntas de trome.pe con tranquilidad, paciencia y soltura, frente a la atenta mirada de su novia.

Ha llegado a Perú para participar en ‘Supremacía MC’, este domingo 28 en Arena Perú. El evento será transmitido por los canales oficiales de ‘Hype’ (YouTube, Facebook y Twitch). También participarán ‘Sara Soccas’, ‘Marithea’, ‘Gazir’, ‘Larryx’, ‘Stick’, ‘Teorema’, entre otros.

En esta entrevista habla de la responsabilidad que carga sobre sus hombros el ser un personaje tan influyente, sobre sus pendientes, la masificación del freestyle, la cada vez mayor participación femenina en esta escena y más. Empecemos.

'Chuty', el freestyler español, llega a Perú para participar en 'Supremacía MC', este domingo 28 de agosto en Arena Perú.

‘Chuty’, ¿Cómo se ve desde afuera el freestyle peruano?

Creo que muy llamativo. Tiene momentos muy virales. No tiene como que un exponente que predomine, como sucede en otros países. Aquí entre los minutos de ‘Jaze’, los picos de nivel de ‘Nekross’, ‘Stick’, ‘Jota’... Perú tiene muchas caras que lo posicionan bien en el mapa de freestyle.

Ahora que lo mencionas, ¿por qué crees que Perú no tiene ese ‘referente’ como sucede en otros países?

No lo sé. O sea, creo que no lo tiene, simplemente. Argentina tiene muchos referentes, despuntó en algún momento ‘Dtoke’, ‘Woss’ luego fue como la cara. Ahora, tienen una figura en ‘Papo’. Tienen una escena muy consolidada. Perú a lo mejor no tiene un ‘Aczino’ o un ‘Teorema’, pero creo que es muy completo. Eso hace que la escena sea más competitiva, usualmente no hay un claro ganador, depende del día que tenga ‘Jaze’, ‘Nekross’…

A lo mejor se puede tomar como una desventaja decir que ‘no tenemos un super estandarte’, pero creo que, al revés, creo que no tener una figura predominante hace que todos estén en igualdad de condiciones, que todos vayan al evento sabiendo que si tienen un buen día pueden ganar. Creo que eso aporta muchas ventajas a la escena.

Chuty asegura que la participación femenina en el freestyle ha aumentado. (Foto. Hype)

¿Por qué crees que el freestyle se ha masificado a tal punto que pasaron de la plaza a los grandes escenarios?

Bueno, creo que había una necesidad de ocio. La gente quería experimentar nuevas experiencias y creo que el freestyle es una cosa muy única. Como te digo, creo que no hay un sustituto del freestyle. O sea. Al final puedes ver otras opciones de ocio que sí son más sustitutivas, te puedo decir puedes ir al cine, a un musical, puede haber cantantes, puede haber deportes. Al final, creo que el freestyle o te gusta o no te gusta. Es un nicho. La gente empatiza rápido y lo ves crecer desde cero. Entonces, formas parte de ese crecimiento y tal. Es una cultura que no existía. Si bien viene del hip hop o rap, pero el freestyle como tal no estaba profesionalizado, no era como lo conocemos hoy en día.

¿Pasar de lo underground a lo comercial ha sido beneficioso?

Yo creo que sí. Tiene cosas negativas, obviamente. En el momento que tú abres tus puertas te entra público sano, que tiene que ver con la cultura, público que quiere formar parte de esto desde una posición sana. Y, evidentemente, hay parte del público que entra simplemente para hatear a equis figura o no les gusta tal cosa y se queja. En el momento que te expandes, cada mil personas nuevas que entran, las mil no van a ser súper gratas, súper comprometidas con la cultura. Evidentemente, habrá 850 que vienen muy a favor, y 150 que no.

‘CHUTY’ Y LA FAMA

He visto tu Instagram y te siguen 1.7 millones de personas, ¿qué responsabilidad conlleva esto?

Bueno, al final intentas tener una vida normal. Yo uso las redes de una manera más personal. Aparte de que subo carteles de trabajo, siempre subo historias con mis amigos, con mi novia. Lo estoy usando de manera personal. Evidentemente siempre tienes más cuidado. No lo sé, no es algo que suelo hacer, pero si tienes una discusión en público, pues la evitas. Si sales de fiesta y te está sentando mal, te vas a casa. ¿Por qué? Porque si eres una persona normal, sales de fiesta y te sientas mal, bueno ya está, a cualquiera le puede pasar. Si vas por la calle y tienes una discusión, pues a cualquiera le puede pasar. Pero al momento que a uno le ocurre, ya están grabando…. Debes tener cierta responsabilidad si sabes que te ven muchas personas.

Tras su inesperada ausencia en la FMS España, Chuty reaparecerá en la lucha por el título más prestigioso del circuito, actualmente en poder de Zasko (Foto: Red Bull)

Evidentemente, yo no soy profesor, yo soy freestyler, soy rapero y, en principio, mi función es que cuando vengas al evento te tiene que entretener lo que hago. Yo no tengo por qué educar. Pero aunque no sea de una forma directa, indirectamente, tenemos que ser conscientes que nos ven muchos chavales jóvenes. Y hay ciertos mensajes que debemos limitar mucho porque es así, porque es gente que nos admira e influimos mucho en su opinión, en su formación y que un mal consejo o una palabra que no se interprete bien podemos influir de una manera directa en la vida de las personas. Entonces, hay que tener la responsabilidad de saber que la gente te sigue. Tampoco somos más que nadie porque nos sigue tanta cantidad de personas.

¿Saber que has inspirado a miles de jovencitos qué te hace sentir?

Bien. La gente es muy agradable. Cuando vas por la calle, la gente te reconoce, te agradece lo que haces, entonces alegra cuando una persona te escribe porque tiene un mal día y que lo que tú haces lo anima, le agrada y le hace evadir de esos problemas, pues eso alegra. Lo que te gusta y lo que haces, puede ayudar.

MUJERES EN LAS BATALLAS

Hoy en día hay más participación femenina en las batallas, ¿por qué? ¿qué ha sucedido para que más mujeres ingresen a este ambiente?

Creo que vienen con una fortaleza mental. Antes también había presencia, no sé si fue en 2007, estuvo el caso de ‘Kim’ (MC venezolana), que fue la primera mujer que estuvo en una internacional. Después vimos a ‘Jess’ en España, por ejemplo. Y sí, es verdad, han llegado figuras como la de ‘Sara Soccas’, que ha dado como ese impulso a las mujeres a querer competir, que se puede competir y que puedes ascender. ‘Marithea’ también lo ha hecho bien. En el caso de Perú vemos a ‘Maricielo’, en el mundial de God Level haciéndolo muy bien.

Bueno, creo que es algo que siempre llama la atención, de porqué hay tanta participación masculina y no femenina. Pero hoy se está mejorando mucho. Cada vez la participación es mayor, eso es lo importante. Más que ‘todavía no son el mismo número de competidoras que de competidores’, creo que en vez de comparar los competidores con las competidoras, debemos comparar las competidoras que hay hoy con las que había hace cinco años. Eso puede evidenciar más la situación positiva que estamos viviendo. Y cada vez se vaya nivelando más.

Chuty, ¿tienes un gran pendiente en tu carrera como freestyler?

Yo creo que tenemos un objetivo que es muy difícil de cumplir. No es como un objetivo marcado, simplemente -tampoco hablaré por los demás- pero sí hay ciertos compañeros como ‘Aczino’, ‘Skone’, ‘Dtoke’, ‘Papo’, ‘Kaiser’, ‘Arkano’, en su momento ‘Invert’, que es una función de hacer del freestyle lo más grande posible, que sea una profesión y ojalá dentro de 15 años haya un freestyler millonario por hacer freestyle. Y que la gente le pase un poco como los contratos de Stephen Carry y Jordan. Cómo pude ser que en un contrato de Stephen Carry gane más que los 15 años que estuvo Jordan.

Ojalá el día de mañana la gente se pregunte por qué ‘Aczino’, ‘Skone’ o yo viajábamos en la condiciones que viajábamos, dormíamos donde dormíamos, competíamos por la cantidad de dinero que competíamos. Y que sea algo inexplicable porque de verdad (espero que) en el futuro haya chavales que estén viviendo de eso.

Perú será sede de una nueva Final Internacional de Supremacía. El español Chuty llega a defender su título este próximo 28 de agosto.

Creo que al final esto es una disciplina que salva a mucha gente que viene de condiciones económicas y sociales muy muy precarias. Es una meta que no tiene fin porque si hoy es 100, mañana quiero que sea 300 y pasado más. No es una meta que veamos y digamos ya estamos todos satisfechos. Creo que vamos en el buen camino.

Háblame sobre Supremacía MC, el evento en el que participarás…

Es el domingo 28, vengo a defender el título porque quedé campeón la edición pasada. Es el evento internacional de Perú. Cada país tiene su evento internacional, de Perú es este. La verdad estoy con ganas a ver qué tal. La lista de participantes pinta muy bien.