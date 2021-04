Cielo Liza es la medio hermana de Angie Jibaja. Durante los dos años que la modelo y el cantante mantuvieron una disputa legal, ella se encargó de cuidar a sus hijos. En números ocasiones ha salido a defender a Jibaja, sin embargo, esta vez considera que “La chica de los tatuajes” está equivoca. Incluso, salió en defensa de Jean Paul Santa María.

En una entrevista que le dio a Amor y Fuego, Cielo Liza indica que su hermana sufre de una enfermedad psiquiátrica y que no se encuentra en sus facultades. Además, afirma que lo mejor que pudo hacer el ministerio de la Mujer es otorgarle la custodia de los menores a Jean Paul Santa María, quien vive con su esposa Romina Gachoy.

Cielo lamenta tener el estado psicológico en el que se encuentra su hermana y espera que logre conseguir ayuda. También se siente preocupada por el aspecto y la forma de hablar de Jiaba. “Tiene un problema, ella no está en sus facultades, siento mucha pena por lo que está pasando Jean Paul, me duele ver a mi hermana decir esas cosas”, comenta a la reportera del programa de farándula local.

Cielo Jibaja respalda a Jean Paul Santa María-TROME

Cielo Jibaja describe a Angie Jibaja como el vía crucis de su familia. “Mira como está su aspecto, no está bien, no habla, no razona, no puede hacer una oración que tenga sentido. Tiene que ir a un hospital para que lleve un tratamiento”, añade.

La resolución del ministerio de la Mujer señala que los hijos de Angie Jibaja se encuentran bien emocionalmente y recomienda que continúen viviendo junto a Jean Paul y Romina.

“Romina y Jean Paul son muy cuidados, están prendidos con sus clases, cumplen con sus tareas. A él nadie lo está ayudando, hace cuatro años que Angie no le da un sol a nadie por sus hijos”, finaliza Cielo Liza.

“Los dos (Jean Paul y Romina) van a terminar presos, mis hijos corren peligro, el daño ya está hecho, son cosas delicadas que están en el área legal. Las torturas psicológicas que a mí me hacía él (Santa María) y que (ahora) se las haga a mis hijos es una cosa…Ufff… No quiero hablar más del tema, pero tengo pruebas de todo. Es una denuncia bien fuerte la que voy a poner. Ya no me dejan verlos nuevamente, pero no por mí ni porque haya hecho algo malo”, declaró Jibaja al programa ‘Amor y fuego’.

La modelo Romina Gachoy lamentó las recientes declaraciones de Angie Jibaja. La uruguaya aseguró que la popular ‘chica de los tatuajes’ no está bien psicológicamente y que está inventando acusaciones fuertes, que sería a raíz que el Ministerio Público le concedió, hace unos días, la patria potestad de sus dos hijos a Jean Paul Santa María.