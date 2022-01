La cantante Cielo Torres despidió el 2021 agradeciendo por tener salud, pues le ha permitido crecer como cantante y cuenta que tiene muchos planes para este nuevo año que recién empieza, ya que estará en una película y se alista para dar el salto a la internacionalización en la actuación.

¿Cómo ha sido para ti el 2021 que acaba de terminar?

A pesar de todo lo que hemos vivido, estoy superfeliz, agradecida por un año más. Todos hemos visto partir a mucha gente querida, y yo agradezco tener vida y salud.

En lo musical creciste mucho...

El 2021 me permitió seguir trabajando, haciendo música y lanzando hasta una canción nueva, un tema inédito que ha sido bien recibido por el público y, además, pude volver a los escenarios tras casi dos años de estar parados. Mis canciones ‘Nunca es suficiente’, ‘Te dejo libre’ y ‘Te vas a arrepentir’ calaron mucho en el gusto de la gente.

Te has mantenido muy activa en las redes sociales...

La pandemia me enseñó mucho, en el tiempo que estuvimos encerrados se convirtió en mi refugio y pude mantenerme comunicada con el público y conectamos muy bien... y claro, también ha sido una fuente de ingreso, pues pude trabajar día a día con diversas marcas y seguir teniendo para poder comer.

¿Qué se viene este año en el rubro de la actuación?

El año que se fue tuve un acercamiento a diferentes posibilidades para hacer ficción fuera del país y espero que se concreten, no pienso irme del Perú, sino ir solo para grabar. Por ello me estoy preparando, pues he recibido talleres con profesoras de México de manera virtual. Además, en este año espero el estreno de una película que grabé el año pasado.

¿Hiciste tus cábalas?

Desde hace unos años vengo realizando la cábala de las lentejas, pues las pongo en el bolsillo y en la billetera, pero el detalle es que alguien te las coloque y me ha funcionado porque no me ha faltado el dinero.

Aunque el 31 no has podido trabajar, hoy 1 de enero retomas con todo el trabajo...

Aunque no estemos de acuerdo con las medidas del Gobierno, hay que respetar las normas. Pero hoy 1 de enero estaré en Las Palmeras, en Trapiche, y luego en el Festival Salsero de Lurín.

¿Cuáles son tus deseos para el público?

Muchas bendiciones para todos, que tengan un año lleno de mucha salud para poder lograr todos nuestros sueños.