Ha quedado demostrado que las mascotas son fieles compañeros y cuando les llega la hora de partir, sus dueños sufren mucho. Es el caso de Cielo Torres, quien se encuentra devastado debido a que su gato Aquiles, quien la acompañó por 10 años, falleció el lunes.

Muy dolida por ya no tener a su lado su ‘amigo’ preferido, la conductora de “Domingos de Fiesta” utilizó sus historias de Instagram para expresar su sentir. “Qué difícil es despertar sin ti”, escribió inicialmente y luego le dedicó un emotivo mensaje: “Hasta el final y más allá contigo mi Aquilitos. Gracias mi amor por tanto”.

Pero eso no fue todo, ya que luego posteó un extenso mensaje sobre el minino. “Mi corazón está destrozado, acostumbrarme que físicamente no estarás es muy duro. Me diste tanto amor Aquiles que lo único que deseo es que sigas siendo feliz, libre de dolor”, inició.

“Desde que llegaste a mi vida fuiste el ángel que me cuido, hoy sigues siendo mi ángel con la diferencia que ya te salieron las más hermosas alas. Estás conmigo siempre, te siento, te respiro. Sé que nos volveremos a encontrar y sé que vas a correr y maullar muy fuerte para que no deje de acariciarte”, finalizó.

Cielo Torres devastada por la muerte de su gato Aquiles. (Foto: Instagram)

Cielo Torres contó además que desde que dejó su natal Tacna para viajar a la capital y alcanzar su sueño de convertirse en artista, siempre estuvo acompañada de Aquiles, con quien jugaba, mimaba y pasaban momentos agradables.

“Los animales que viven con uno son parte de la familia. Los que realmente lo siente así me podrán entender lo que estoy pasando. No es fácil esta situación de perder a alguien que se quiere muchísimo y que ha estado contigo en las buenas, malas y remalas”, dijo.

