Cielo Torres ‘sacó al fresco’ a Michelle Soifer, quien dijo que su ingreso a ‘El dúo perfecto’ es injusto y lo único que sabe hacer es cantar.

“Lo que pasa es que Michelle está picona y tiene miedo. Nosotros (con Michel Robles) hemos entrado como una amenaza para ella”, señaló.

Dijo que vendes con tu voz, pero para lo demás no funcionas...

Hay que hacerle recordar a Michelle que yo soy cantante, actriz; no soy una bailarina profesional, pero me defiendo en el baile y le puedo dar batalla.

¿No ‘arrugas’ con ‘Michi’?

Ella cree que soy la Cielo del año pasado, más calladita, que no decía nada, evitaba problemas. Pero ya no me voy a quedar callada, me he sentido atacada. Voy a sacar la ‘Sabrina’ que tengo dentro.

Por su parte, ‘Michi’ reiteró que fue injusto que Cielo y Michel Robles ingresen al reality a dos semanas de la final y eliminen a Mayra Goñi y Natalia Salas, que se esforzaron toda la temporada. (M.C.)