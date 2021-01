″Me preocupo por hacer música, no escándalos”, expresó Cielo Torres, quien fue premiada en diversas emisoras radiales por su tema ‘Nunca es suficiente’.

“Estoy súper feliz, emocionada y sorprendida por al apoyo que he tenido del público con mi tema ‘Nunca es suficiente’. No soy artista mediática, pero siempre he trabajado. No hago tanta bulla y solo me dedico a trabajar. Los premios son el resultado de todo el esfuerzo que hice todo este tiempo, pues me preocupo en hacer música, no en escándalos ni cirugías”, sostuvo Torres.

¿Marcas distancia con Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia?

Cada una tiene su trabajo y puesto ganado.

¿Es cierto que coincidiste con Yahaira en ‘Radiomar’ y no te saludó?

Me crucé con Daniela en la puerta y con ella siempre fluye la amistad, al igual que con Amy Gutiérrez, pero con quien no tengo amistad es con Yahaira. Me crucé con ella, pero no hablamos ni nos miramos.