Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Y entre tanta voz femenina que canta con saoco y sabor, esta chica va ganando ese espacio que le permite ser una salsera top del país. Cielo Torres tiene más de una faceta llena de talento. Es actriz reconocida y canta todos los ritmos. En estas horas, sus fans la disfrutan escuchándola y observándola con ese estilo sensual que marca su imagen. Pero como todo ser humano, también ha vivido momentos duros y hoy, sin vergüenza, los revela.

¿La pareja ideal?

El hombre que no joda.

¿Te han tocado jodidos?

Bien difícil que alguien entienda este trabajo.

¿Te pasó?

Tuve una historia que entre cada canción tenía que revisar el celular para ver si me había llamado.

¿Algún celoso?

Una vez, mientras cantaba, me miraba y no podía hacer muchas cosas en el escenario porque se incomodaba.

¿Mal recuerdo?

Llegué a recibir maltrato físico.

Terrible experiencia...

Fue una relación tóxica, porque perdoné.

¿Fuiste a terapia?

Sí, pero la mejor es el trabajo.

Pero las relaciones son de dos...

He cometido mis errores, también he pedido saber dónde está, preguntar por qué no responde, pedirle que se saque una ‘selfie’...

¿Frase típica de un ‘maltratador’?

Cuando le comentas que vas a estudiar o hacer algo te responde: ‘No me parece’.

¿Si te prohíbe vestirte como te gusta?

Se disculpa con el comentario: ‘No quiero que te falten el respeto’.

¿Aceptabas esa ‘sugerencia’?

Me he peleado, aunque reconozco que alguna vez cambié mi short por un jean pensando que así evitaba la discusión.

¿Un acto físico que anuncie que está a punto de actuar?

Cuando te jala del brazo o con su codo te pide que te calles.

Viene uno que te pretende y te pide que le cantes...

No lo hago y pienso: ‘Qué pesado’.

¿Si eres tú quien busca conquistarlo?

Le mando por audio una canción.

¿Y si están peleados?

Hago lo mismo que el tema de Camilo Sesto: ‘Perdóname’.

¿Preparas una cena para ‘atrapar’?

Primero trato de conocer a la persona, saber sus gustos, aunque el pollito al horno con puré y ensalada nunca falla.

¿Cocinas bien?

Heredé la sazón de mi mamá, no lo hago por falta de tiempo.

Si alguien quiere conquistarte, ¿prohibido hablar de tu carrera?

Es bonito, pero si todo el día pregunta lo que hago en la televisión o la música quiere decir que le interesa el personaje y no yo.

¿Por qué una mujer puede ser infiel?

Aman asumir ese rol. Otras se aburren con su pareja, no salen de un mismo círculo vicioso y empiezan a mirar y tocar donde no deben.

¿Vivimos en una sociedad donde el hombre cae bien parado y la mujer no?

En una sociedad machista como la nuestra ser ‘pendejo’ es chévere, pero ser ‘perra’ es condenable.

¿Crees en los amigos cariñosos?

Lo he practicado alguna vez.

¿Te fue bien?

Me enamoré, se lo comenté y me respondió: ‘Hablamos bien cómo eran las cosas’.

¿Qué hiciste?

Respondí tranquila: ‘Está bien’, pero por dentro lloraba. Por dignidad no mostraba que estaba mal.

Representaste a una malvada en ‘Ojitos hechiceros’...

En la calle todavía me llaman ‘Sabrina’.

¿Te incomoda?

No, pero sí que me digan: ‘¿Cantabas?’. Lo hago desde 2007 que empecé en ‘Agua Bella’.

¿Te costó ser mala?

Lo disfruté. La gente me lo recuerda cuando se toma una foto conmigo: ‘No eres mala como en la novela’.

¿Cantas todo el tiempo?

Voy a la ducha con música.

¿Al karaoke?

No. Cuando he ido mi grupo me pide sus canciones favoritas y al final la única que canta soy yo.

¿Es bueno opinar en una relación?

Si veo a la pareja de una amiga haciendo cosas indebidas se lo cuento a ella, pero le advierto: ‘Te voy a revelar algo, si perdonas a tu enamorado es tu roche, no deseo que perdamos la amistad’.

¿Y si el tipo te trata de enamorar?

Le hago escándalo.

¿Frase común para acabar con alguien?

‘No deseo ser egoísta contigo, pero tengo proyectos que abarcan todo mi tiempo’.

¿Tu última canción?

‘Nunca es suficiente’, que ya está en Youtube y, pese a que aún no acaba el mes, gracias a Dios ya nos metimos en la preferencia de la gente.

¿Salsera?

De todo. Me siento tropical.

Actriz exitosa, cantante reconocida y no se te suben los ‘humos’...

Soy de pueblo, chica provinciana, no tengo por qué subirme a una nube.

Que todo siga igual, gracias por estas confesiones...

Que sirva a las chicas. A veces perdonamos todo, porque queremos ayudar a nuestras parejas y terminamos haciéndonos daño. Gracias al diario Trome y decirle a mi gente que no olvide escuchar mi tema.

Se despidió con un beso y partió calmada, sin apuros. Toda respuesta la dio con convicción. Como alguna vez afirmó el filósofo francés François de La Rochefoucauld: ‘Las personas débiles no pueden ser sinceras’. Y ella es muy fuerte.