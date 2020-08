La actriz y cantante Cielo Torres contó que gracias a sus ahorros puede mantenerse económicamente y se mostró en desacuerdo en vender saludos virtuales como lo hacen otros artistas. “No podría cobrarle a mis seguidores por un saludo”, manifestó.

En un comunicado de GV Producciones Cielo afirmó que con el tiempo aprendió a guardar pan para mayo y eso le ha permitido mantenerse en estos tiempos de pandemia.

“Lo que me salvó fueron mis ahorros, yo sí guardé pan para mayo. Y esto lo aprendí con el tiempo. En algún momento de mi vida, no tuve nada. Estaba sin plata en el bolsillo y eso me enseñó a ser más cuidadosa con el dinero y a ahorrar”, manifestó según este comunicado.

Cielo Torres afirmó que se encuentra tranquila porque no le ha faltado un plato de comida, pero aclaró que no vive con lujos.

Sobre la venta de saludos manifestó no estar de acuerdo: “No podría cobrarle a mis seguidores por un saludo. No me sobra la plata, pero yo me pongo en la situación de la gente que pide los saludos, guarda una ilusión, y no podría cobrarles”, expresó.

Cielo Torres se presentará este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya, al lado de Jonathan Rojas y tendrán como rivales en la cocina a Janette Barboza y su novio Miguel.