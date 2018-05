Cielo Torres: "En 'Ojitos hechiceros' soy la 'Rubí chola', pero soy cariñosa y me agarran de sonsa" [FOTOS]

Su aparición en los escenarios fue cantando y bailando. Ahora, Cielo Torres (25) destaca como actriz en la piel de ‘Sabrina’ en ‘Ojitos hechiceros’. Cuenta que la llaman ‘Rubí’ y ‘Soraya’ por ser ‘mala’ y ‘calculadora’, pero confiesa que pensó que la actuación no era lo suyo.



La gente te conoce como cantante...

Empecé en ‘Agua Bella’, también participé en ‘Operación triunfo’ y luego en ‘La voz’. Siempre estuve ligada a la música y ahora estoy en la orquesta ‘Los Fernández’.



¿Cómo llegas a la actuación?

Uno de los motivos por los que dejé la agrupación fue mi deseo de estudiar actuación. Junté mi plata para pagar mis estudios, para tener una base y a partir de eso empecé a ir a castings, hasta que me llamaron de ‘Ojitos hechiceros’. No es fácil que suceda y hay que ser muy paciente, incluso hubo un punto en el que pensé que esto no era para mí.

¿‘Sabrina’ fue un reto?

Pero también un regalo. Cuando me dieron el personaje me dijeron ‘vas a hacer de mala’, pero cuando me voy enterando de la magnitud de la maldad, me chocó, me costó asimilarlo y aceptarlo... ‘Sabrina’ no solo hace maldades, sino que se mete con uno y con otro. Es algo que yo no hago. El personaje vino con todo para mí, pero fue un proceso asimilarlo, entenderlo... a mi familia también le costó, pero ahora están felices y orgullosos.



¿Y ahora cómo te sientes con tu papel?

Ya la quiero (risas). Al principio estaba como rechazándola, pero aprendí a quererla y aceptarla como es.



¿Cómo la definirías?

Es muy calculadora, tiene muchos resentimientos. Siempre ha sentido que está sola, a pesar de vivir con su mamá y hermana. Su papá la abandonó y eso la marcó. Por eso trata así a los hombres, piensa que todos son como él, que te van usar y dejar. Soy la ‘Rubí chola’ (risas), la ‘Soraya’...

Cielo Torres debutó en 'El artista del año'. (Video: América TV)

La gente en la calle no te debe querer mucho...

Sí, me dicen: ‘Por qué te metes con el papá’; ‘Qué mala eres’ o ‘Deja en paz a Estrellita (Melissa Paredes)’. Es divertido, me gritan pero igual me piden fotos (risas), una fotito con la mala. Es chévere el cariño de la gente, lo curioso es que tiene mucha conexión con los niños. Yo siempre les digo: Háganle caso a su mamá, no a ‘Sabrina’.



¿Te diviertes haciendo de malvada?

Al comienzo, como para mí todo era nuevo, estaba asustada. Cada vez que me contaban más de ‘Sabrina’, decía: ¿Cómo voy a hacer eso?



Dijiste que había muchas ‘Sabrinas’ por ahí.

Sí, hay varias que se meten con alguien para que le pongan la orquesta (risas) o se meten con el dueño para que nadie las moleste... sí, definitivamente en el ambiente hay varias y en diferentes facetas.



¿Cielo Torres perdonaría una infidelidad?

He perdonado, pero creo que en la actualidad no lo haría. En esa época era más joven y acepté las excusas, pero con el tiempo vas teniendo carácter y tomas decisiones diferentes. Hoy no podría perdonar una infidelidad porque ya sé lo que viene, he perdonado antes y varias veces. Mi carácter también influye en eso, a veces soy sonsa, pero ahora digo ‘no y chau’.

¿Eres muy diferente a tu personaje?

Lo que pasa es que soy la última de cuatro hermanos. Soy la bebita porque mi mamá me tuvo después de mucho tiempo. Mis hermanos son bastante mayores, soy la hija de todos y siempre he sido superengreída; entonces, mi carácter me hace bastante cariñosa, tierna, y a veces me agarraban de sonsa, era como monse.



¿Crees en la frase ‘billetera mata galán’?

No hay forma... No tanto por el tema que sea guapo, siempre tiene que haber algo que nos conecte. No busco una persona que tenga mucho, sino que aspire a hacer cosas, que quiera salir adelante.



¿Esas son las cualidades que debe tener tu pareja?

También que entienda lo que hago. Es difícil aceptar que yo tenga que besar a otra persona o tener contacto físico, ya tuve problemas por eso y es muy complicado, porque sin buscarlo o sin quererlo lastimas a otra persona.