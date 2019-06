Cielo Torres revela que la engañaron: "Me tocó estar con un hombre infiel" | FOTOS

La cantante Cielo Torres lanzó el videoclip de su tema ‘Loca’, que ha sido producido por Jonathan Moly, y retrata una parte de su vida, pues también le fueron infiel.



“Claro que me ha pasado, creo que a todas las mujeres nos ha tocado en algún momento de la vida estar con un hombre infiel, pero me di cuenta y lo superé. Lo más importante en la vida es valorarse y quererse uno misma, para siempre salir adelante”, precisó.



¿Este videoclip es un sueño realizado?

Es el inicio de un trabajo arduo y me siento feliz de presentar el videoclip de un tema inédito, que ya empezó a gustarle al público.



Y empiezas con una salsa...

Bueno, la salsa ha sido un género que he cantado antes, pero me han conocido en la cumbia por mi personaje de ‘Sabrina’.



Actualmente, hay mucha competencia en la salsa...

Es que hay mucho talento y me encanta competir con buenas cantantes y grupos de salsa.



¿Qué opinión tienes de Yahaira y Daniela Darcourt?

Son muy buenas cantantes, cada una tiene su estilo y han crecido mucho en la música.



En paralelo estás en el musical ‘Pantaleón y las visitadoras...’.

Es una experiencia maravillosa formar parte de este musical, donde interpreto a ‘Maclovia’.