Cielo Torres es la protagonista de ‘Ay amor’, la obra que reactivará el teatro presencial en nuestro país, tras la pandemia. Además, anda en pleno lanzamiento de su tema ‘Te vas a arrepentir’.

Eres protagonista de ‘Ay amor’, ¿cómo te sientes?

Feliz de ser parte de este renacer para el teatro. Además, comparto roles con el actor mexicano Mauricio Islas.

Es una obra musical...

Sí, también me van a escuchar cantando temas de Yuri, Gloria Estefan y otros artistas. Será este sábado 29 (hoy) y domingo 30 de mayo en la Cúpula del Jockey Club.

Lanzaste el tema ‘Te vas a arrepentir’, ¿eres intensa como tus canciones?

Soy intensa. Antes cuando me enamoraba lo era con la relación y me dejaba llevar. Ahora yo decido y no entrego todo a una persona que interfiere en lo que quiero hacer.

¿Te ha pasado?

Por supuesto. He estado en relaciones tóxicas, yo he sido tóxica porque aceptaba que me engañen y me prohíban ponerme cierta ropa.

Ahora si te cruzas con alguien así dices ‘next’...

Tampoco, tampoco. Soy tradicional. Casi cucufata. Cuido mucho con quien voy a salir. Conmigo no va el tema de amigos con derechos.

Tienes 35 años, ya empezaron las preguntas incómodas de cuándo vas a tener hijos…

No mucho. Mi familia me entiende y sabe que en estos momentos no me provoca.

Alguna anécdota de tus primeras veces en el escenario...

Me ha pasado de todo. Se me ha roto el taco, descosido un corsé, incluso en una presentación con ‘Agua Bella’ empezaron a tirar botellas.

¿En algún momento se te ‘subieron los humos’?

No, pero yo soy de Tacna y cuando llegué a Lima quedé deslumbrada. Recuerdo que me querían aumentar el busto y el trasero, pero mi hermana, que es mi cable a tierra, me dijo que no hiciera caso.

Entonces las cirugías no van contigo...

Soy totalmente natural y por ahora no me interesan.

¿Qué recuerdas más de tu niñez en Tacna?

Soy la menor de cuatro hermanos. Mi mamá me tuvo después de quince años. Cuando ellos ensayaban, porque son aficionados a la música, yo me metía, quería cantar, pero ellos me botaban.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

‘Deja de mirar el techo y ponte a trabajar’. Yo utilizo mucho la frase: ‘Los sueños se trabajan’.

Cielo es...

Fuerte, soñadora, trabajadora y constante.