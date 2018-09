Cindy Marino confirma saliditas con el periodista Christian Hudtwalcker: "Nos estamos conociendo"

La animadora Cindy Marino calificó de ‘caballero y guapo’ al periodista Christian Hudtwalcker, quien hace un par de días le dedicó el tema ‘New York, New York’ de Frank Sinatra. Además, reveló que se ‘están conociendo’.

Cindy, te están vinculando con el periodista Christian Hudtwalcker, ¿están saliendo?

Christian es un hermoso, canta hermoso. Y es un caballero.



Dicen que cuando estuviste como invitada en su programa radial, lo ‘flechaste’...

Así dicen... Él me había visto anteriormente en los programas, cuando estaba con Carlos (Álvarez) y solo eso. Él se divertía viendo lo que yo hacía.

Ambos están solteros...

Exacto, y no hay nada de malo. Si estamos solteros y, si se da la oportunidad, se dará.



¿Te ha invitado a salir?

Recién nos estamos conociendo.



¿Y qué te parece?

Es un chico bastante atractivo, preparado y lindo, guapo. Tiene muchas fans.

¿Y es muy serio como aparenta?

Es serio cuando trabaja, pero él es súper divertido.



¿Te hace reír?

Bastante...



¿Se podría dar una relación?

Quién sabe, no quiero decir no, porque después se da. Y si digo sí, tal vez no se da. Tiempo al tiempo.

¿Es la primera vez que sales con un periodista?

Nunca he tenido una relación con un periodista.



¿Y qué cualidades resaltas del colega?

Atrae a muchas mujeres, eso he visto en sus redes sociales.

¿Es tímido?

Es medio tímido, pero súper divertido. Así es que vamos a ver...



¿En qué proyectos estás?

Este sábado 29, junto a Billy Ramírez, estrenamos nuestro programa musical, ‘Fanáticos’, por Panamericana.