Cindy Marino dice que Christian Hudtwalcker no la dejaba de mirar

‘Me miraba así todo intelectual, coqueto y tímido’, dijo Cindy Marino sobre el periodista Christian Hudtwalcker , quien confesó ser su fan.



Cindy fue invitada al programa ‘La hora revuelta’ de Radio Capital, que conducen Alan Diez y Christian y fue precisamente el primero quien ‘vaciló’ a su compañero, incluso le cambió de sitio para que estuviera más cerca de la actriz cómica, pero optó por llevar su silla al otro extremo de la mesa.



“Huyes. Estás nervioso”, le dijo Alan y Christian le contestó que no lo siga ‘arrochando’.



‘LA INTELIGENCIA ES ATRACTIVA’



Cindy, pusiste nervioso a Christian.

Alan se pasó de gracioso. Lo puso más nervioso porque antes de salir al aire me dijo: es tu hincha, te sigue hace años’. Yo respondí:

Qué exagerado eres...



Christian te comentó que te seguía.

O sea, no es que sea un fan enamorado, pero sí que le gustaba verme en el programa con Carlos (Álvarez).



Parece que se sonrojó.

Solo sentía a una persona que no me dejaba de mirar, así todo intelectual, coqueto y tímido... pero sí, se notaba arrochado y me daba risa, no me burlaba de él, pero se sonrojaba... es más, bajamos juntos en el ascensor y conversamos, fue muy respetuoso.



¿Podríamos decir que te parece atractivo? ¿Es tu tipo?

Recién conversamos. Una persona tiene que conocer a la otra para saber si se siente o no atraída. Me parece una persona inteligente y todas las personas así, atraen.



Entonces tiene puntos extras...

(Ríe) Más bien te cuento que el 22 de setiembre vuelvo a la televisión, por Panamericana, con el programa ‘Fanáticos’ todos los sábados a la 1 de la tarde.