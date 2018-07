Cindy Marino: 'Mi hija ya tiene 13 años y no me meto con cualquiera' | ENTREVISTA | FOTOS

La modelo y actriz, Cindy Marino, es clara y directa. Confiesa que desea a su lado a un hombre que sea auténtico, pero se toma las cosas con calma cuando se trata del corazón, para no repetir errores del pasado.



Entonces, ¿estás soltera?

Tengo 4 años sola. Lo que pasa es que mucha gente tiene una idea equivocada y piensa que porque salimos en la televisión nunca estamos solos. Ahora me tomo las cosas con más calma, mi prioridad es mi hija, por la edad que tiene (13) es más complicado y no puedo meterme con cualquiera.



¿No eres de la que cree en ese dicho ‘soltera, pero no sola’?

Mira, no me desespera para nada el tema de la pareja, la paso bien, soy feliz así. Ya bastantes errores he cometido por escoger rápido. Primero quiero conocer bien a la persona y analizar todo.



¿Eres muy exigente con tus parejas?

Me gustaría un hombre natural, fresh, que sea auténtico, que no finja para estar conmigo, que sea un buen hombre, hijo, amigo, hermano. No quiero patinar otra vez, prefiero tomarme mi tiempo en conocerlo bien, así como a su familia. Además, primero tengo que pensar como mamá porque con tantas cosas que se ven no puedes meter a cualquiera a tu casa.



Pero debes tener varios pretendientes...

Puede haber habido alguien por ahí con alguna intención, y hemos salido a cenar, en grupo, pero no más allá. Después de que me divorcié, tuve dos relaciones y no funcionaron. Creo que estaba en esa etapa de inmadurez que te dejas llevar por lo que escuchas, mas no por lo que veían mis ojos.



¿Escogiste mal?

Una vez (estuve) con un súper mentiroso, que todo el mundo sabe, y la otra vez una no era la persona adecuada... pero me di cuenta que no es un tema de ellos, yo estaba escogiendo mal.



¿Has perdido la fe en el amor?

No, quiero tener más hijos, acabo de cumplir 31. Mi hija también pide el hermanito, pero sabe que no tengo pareja. Sé que Diosito me tiene guardado un buen hombre para mí... el amor llegará en el momento que tenga que llegar, no me desespero para nada porque todavía estoy joven y me la paso bien con mi hija.



¿Qué has aprendido en esta etapa?

He podido disfrutar de mí, de mi soledad, por lo que estoy sin pareja le dedico todo mi tiempo a mi familia.



En esta sociedad machista, muchos piensan que solo se puede ser feliz en pareja

Es que uno tiene que saber vivir… un hombre no es para que yo sea feliz, al contrario, él tiene que venir a sumar a mi felicidad. Sé que hay mujeres que no pueden estar sin pareja, pero no es mi caso.



¿Eres de las que perdonaría una infidelidad?

Ese es el tema, por eso prefiero esperar. Si escojo bien no tendré nada que perdonar. Una persona que te quiere, te ama y respeta, no te hará daño.



Cuando miras atrás, ¿te arrepientes de alguna relación?

No es algo de lo que me arrepienta, pero he perdido muchas cosas. Lamentablemente pasa y lo que tienes que hacer es aprender de tus errores y rescatar lo bueno.



Ahora con este tema de las redes sociales te cuidas más...

Así no sea una persona pública tengo que pensar que tengo que dar un buen ejemplo a una niña, para que cuando le toque elegir sepa escoger a la persona, amigos, lugares y momentos indicados.



¿Tu hija se ha convertido en tu mejor amiga?

Ella es mi felicidad. Cuando nos vamos de viaje somos las mujeres más felices del mundo, vamos de compras, al spa. Es mi compañera ideal. Tenerla es lo más maravilloso que me ha pasado, pero también quisiera que mi próximo hijo sea hombre.



¿En algún momento te han hecho propuestas indecentes?

Sí han habido, pero ya hace tiempo que no recibo ese tipo de propuestas. Claro que no faltan las atrevidas que las aceptan. Cómo le podemos exigir respeto a un hombre si algunas mujeres hacen esas cosas. Los hombres se atreven a hacer ese tipo de propuestas porque hay mujeres que las aceptan.



Entonces, ¿no aceptarías un viajecito con todos los gastos pagados?

Por si acaso, yo no viajo si no es con mi hija. Lo hago sola cuando es por trabajo, pero mis viajes fuera del país son con mi hija.



Pero ahora hay chicas que viajan por todo el mundo y no tienen trabajo conocido

Que me pasen el dato de la agencia de viaje (risas) para que me salga barato.



Vuelves a la tele...

Sí, estoy feliz porque conduciré un programa musical, que es algo que me encanta, me apasiona. Se llama ‘Fanáticos’ y es un espacio novedoso donde se le dará cabida a todos los géneros. Estoy ‘chocha’ con este proyecto.



¿Por eso dejaste el humor?

Creo que todo tiene una etapa. Dejé el programa de Carlos (Álvarez), opté por tomar esa decisión para que la gente no me vea solo como actriz cómica. Estuve dedicada a mis proyectos personales. Te toma tiempo retomar ciertas cosas, pero lo hice para no encasillarme.

