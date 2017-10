Cindy Marino está apenada por Carlos González, dueño del Tumbao

‘Me da pena verlo así’, afirmó Cindy Marino respecto a las imágenes del dueño del ‘Tumbao’, Carlos Gonzales, quien totalmente descontrolado se resistía al arresto policial tras protagonizar un bochornoso incidente en Miraflores.



“Me da mucha pena ver a Carlos así, es un tema delicado... Me sorprendí al ver las imágenes. Hay que pedir a Dios por su pronta recuperación y que tenga una mejoría junto a su familia y su círculo más cercano”, agregó la actriz cómica Cindy Marino.



Luego, Cindy Marino aclaró que nunca tuvo una relación con el empresario salsero, como se especuló en varios medios.

“Nunca tuve una relación con él, lo conozco como muchas personas, pero no voy a entrar en detalles”, añadió.



‘ME HIZO MUCHO DAÑO’

Por su parte, Martha Chuquipiondo dijo que no le alegra ni le da pena lo que está pasando Carlos Gonzales. “Vi las imágenes y no me alegra ni me da pena porque me hizo bastante daño. Me quitó mi casa aprovechándose que era fugitiva de la justicia y no tenía nadie que me defendiera. Es un matón y no le tengo miedo. Él dijo que yo era drogadicta, ahora lo reto a que nos hagamos un examen toxicológico de pelo, orina, de lo que quiera”, manifestó la ‘Mujer boa’, quien este 4 de noviembre hará una actividad en la cuadra 4 de Jorge Chávez, en Breña, a favor de su hijo, que sufrió un accidente automovilístico.



(E.C/M.C)